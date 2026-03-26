Iranienii nu mai au voie să intre în Australia în următoarele șase luni. „Exista riscul să nu mai părăsească țara”

Persoanele care dețin un paşaport iranian nu vor mai putea să intre pe teritoriul Australiei în scop turistic sau profesional în următoarele şase luni, a decis joi guvernul australian, transmit AFP şi Xinhua, preluate de Agerpres.

''Conflictul din Iran a sporit riscul ca anumiţi titulari de viză temporară să nu poată sau să nu dorească să părăsească Australia la expirarea vizei lor'', a indicat Ministerul de Interne australian într-un comunicat.

Totuşi, vor fi acordate unele excepţii, de la caz la caz, în special pentru părinţii cetăţenilor australieni.

''Numeroase vize de vizitator au fost emise înaintea conflictului din Iran şi ele poate nu ar fi fost acordate dacă ar fi fost solicitate astăzi'', a declarat ministrul de interne australian Tony Burke.

''Deciziile referitoare la şederile permanente în Australia trebuie să fie decizii chibzuite ale guvernului şi nu o consecinţă întâmplătoare a faptului că a fost rezervată o vacanţă'', a adăugat ministrul.

Acesta anunţase miercuri că măsura nu îi va afecta pe cetăţenii iranieni care se află deja în Australia sau care au sosit în ţară înainte de intrarea în vigoare a restricţiei şi nici nu va afecta membrii familiei apropiate ai cetăţenilor australieni sau rezidenţii permanenţi, cum ar fi soţii/soţiile, partenerii civili sau copiii aflaţi în întreţinere. De asemenea, sunt exceptaţi părinţii copiilor sub 18 ani care se află deja în ţară, persoanele cu certificate de călătorie autorizate şi cei care deţin alte vize decât vizele de vizitator.

Guvernul australian precizase că prevederea nu îi va împiedica pe cetăţenii iranieni să solicite noi vize din străinătate. Atât cererile existente, cât şi cele noi vor continua să fie evaluate conform criteriilor şi procedurilor în vigoare.

Cel puţin 85.000 de rezidenţi australieni sunt născuţi în Iran, potrivit datelor guvernului de la Canberra. Comunităţi provenite din diaspora sunt prezente în special în marile oraşe australiene, precum Sydney şi Melbourne.