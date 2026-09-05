Iranul a încercat să atace cu rachete balistice un portavion american. Reacția SUA: „Au fost dezactivate permanent”

1 minut de citit Publicat la 18:13 05 Sep 2026 Modificat la 18:23 05 Sep 2026

Un avion decolează de pe puntea unui portavion în regiunea Strâmtorii Ormuz. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Armata SUA a atacat sâmbătă trei tancuri petroliere iraniene, în replică la un atac cu rachete balistice, lansate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) asupra a două nave de război ale Marinei SUA, inclusiv un portavion, informează CNN.

Presa iraniană a anunțat că SUA au atacat un petrolier lângă importantul centru petrolier de pe Insula Kharg.

„Un portavion american și un distrugător cu rachete ghidate au evitat cu succes multiple atacuri iraniene neprovocate,” se arată într-un comunicat emis sâmbătă de Comandamentul Central al SUA.

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

Astfel, după „atacurile eșuate” ale Iranului, „CENTCOM a dezactivat permanent transportoarele de petrol brut ale IRGC M/T Downy de la coasta Insulei Kharg și M/T Stark 1 lângă Jask”.

Forțele americane au distrus, de asemenea, un tanc petrolier, fără încărcătură, în Golful Oman. Nava a fost lovită în mai multe zone critice „pentru a o face nefuncțională, după ce echipajul a fost instruit să părăsească vasul,” a precizat CENTCOM.

Militarii SUA au adăugat că cele trei tancuri petroliere făceau parte dintr-o „flotă fantomă” care finanțează, cu miliarde de dolari, ațiunile IRGC și aliații săi regionali”.

„Să fie clar mesajul pentru IRGC: dacă trageți asupra a două dintre navele noastre, vă vom provoca daune economice și mai mare — distrugând trei nave ale voastre,” a spus amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

Sâmbătă, agențiile de știri iraniene au relatat că un petrolier a fost atacat cu rachete de forțele americane lângă Insula Kharg.

Petrolierul, care se afla în zona de ancorare, a fost lovit de patru proiectile trase de forțele americane, a raportat Tasnim. Nu au fost victime, iar membrii echipajului se aflau în proces de evacuare a navei, a adăugat agenția iraniană.