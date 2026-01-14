Iranul a vândut Rusiei armament de trei miliarde de dolari. Primele livrări le-a făcut cu câteva luni înainte de invadarea Ucrainei

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Iranul a vândut Rusiei rachete balistice și anti-aeriene în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari, aceste achiziții fiind făcute în octombrie 2021, cu câteva luni înainte ca regimul Putin să ordone invadarea Ucrainei, a declarat un oficial de securitate occidental pentru Bloomberg, citat de The Moscow Times.

Conform sursei citate, Rusia a cumpărat inclusiv Fath-360, rachete balistice cu rază scurtă de acțiune și alte aproapte 500 de rachete balistice similare. De asemenea, regimul de la Kremlin a cumpărat de la iranieni și rachete sol-aer pentru sistemele de apărare aeriană.

Iranul a aprovizionat Rusia și cu milioane de obuze și alte tipuri de muniție – regimul de la Teheran a trimis în Rusia un număr mare de drone kamikaze Shahed-136, dar și tehnologia necesară pentru a le fabrica, permițând ca dronele de luptă să fie fabricate în Rusia sub numele „Gheran-2”.

Contractul pentru drone a fost semnat mai târziu, în 2023, și a fost în valoare de 1,75 de miliarde de dolari.

În total, Rusia a plătit peste patru miliarde pe armament de origine iraniană de la sfârșitul lui 2021. Urmează să primeacă și noi livrări în viitorul apropiat, conform sursei citate de Bloomberg.

Rusia și Iranul s-au apropiat și mai mult după declanșarea invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022. Cele două regimuri sunt ținta sancțiunilor occidentale și au intrat în cea mai dură confruntare ideologică, politică și militară cu Occidentul de după Războiul Rece.

Temându-se de izolarea internațională, ambele regimuri s-au concentrat pe consolidarea relațiilor dintre ele, dar și cu China.

În ianuarie 2025, Rusia și Iranul au semnat un acord de „parteneriat strategic”, un document care nu include, totuși, obligații formale de ajutor militar sau de apărare.