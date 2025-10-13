Israel acuză Hamas că a încălcat deja Acordul pentru Pace din Fâşia Gaza. Anunţul făcut de ministrul israelian al Apărării

1 minut de citit Publicat la 18:45 13 Oct 2025 Modificat la 18:54 13 Oct 2025

Israel Katz, ministrul israelian al apărării şi Pete Hegseth, secretarul american al Apărării. Sursa foto: Getty Images

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat luni că anunţul Hamas potrivit căruia mişcarea palestiniană va preda trupurile neînsufleţite a patru ostatici israelieni constituie "o încălcare a respectării angajamentelor", transmite Reuters, potrivit Agerpres.

"Orice întârziere sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare gravă a acordului şi i se va răspunde în consecinţă", a afirmat Israel Katz într-un mesaj pe reţeaua socială X.

Acordul prevede că, în 72 de ore de la redesfăşurarea armatei, toţi cei 48 de ostatici - 20 despre care se ştia că sunt în viaţă şi 28 consideraţi morţi - vor fi eliberaţi din Fâşia Gaza şi predaţi forţelor de securitate israeliene

Hamas a indicat anterior că recuperarea trupurilor unora dintre ostaticii morţi ar putea dura mai mult timp, având în vedere că nu toate locurile unde sunt îngropaţi sunt cunoscute.

Brigăzile Ezzedine al-Qassam, aripa armată a Hamas, au publicat luni după-amiază numele a patru ostatici ale căror trupuri intenţionează să le predea Israelului în cursul zilei, potrivit AFP.

"Brigăzile al-Qassam vor remite astăzi, luni, 13 octombrie 2025, corpurile prizonierilor sionişti ale căror nume urmează", afirmă Hamas, dând numele a patru ostatici decedaţi.

"Familiile ostaticilor au fost şocate şi consternate să afle că trupurile a doar patru ostatici decedaţi din cei 28 deţinuţi de către Hamas în Fâşia Gaza vor fi predate astăzi", a declarat mai devreme Forumul familiilor, principala organizaţie israeliană care a militat pentru eliberarea ostaticilor.

Anterior, în cursul zilei, Hamas i-a eliberat pe ultimii 20 de ostatici aflaţi în viaţă, predându-i Crucii Roşii Internaţionale. Ostaticii, toţi bărbaţi, au revenit în Israel după 738 de zile de captivitate.

Armata israeliană a indicat luni după-amiază, într-un comunicat citat de AFP, că, "potrivit informaţiilor primite, Crucea Roşie se deplasează acum la punctul de întâlnire situat în sudul Fâşiei Gaza, unde câteva sicrie de ostatici decedaţi îi vor fi remise".

Anterior, autorităţile israeliene au declarat că anticipează că nu toţi ostaticii decedaţi vor fi predaţi luni, caz în care un "organism internaţional" prevăzut în planul american va ajuta la localizarea lor, potrivit armatei.