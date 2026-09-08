Israel închide consulatul britanic din Ierusalim, după sancțiunile anunțate de Londra împotriva coloniilor din Cisiordania

3 minute de citit Publicat la 19:28 08 Sep 2026 Modificat la 19:28 08 Sep 2026

Consulatul britanic este situat în Ierusalimul de Est, parte a teritoriului istoric palestinian ocupat de Israel. FOTO: Profimedia Images

Şeful diplomaţiei israliene Gideon Saar a anunţat marţi închiderea consulatului britanic de la Ierusalim, drept represalii la anunţarea de sancţiuni împotriva coloniilor israeliene în Cisiordania de către Londra şi alte ţări occidentale, relatează AFP, citată de Agerpres.

Această măsură marchează o degradare spectaculoasă a relaţiilor între Israel şi Regatul Unit, într-un context de tensiuni crescânde cu ţările occidentale pe fondul înmulţirii coloniilor şi violenţelor în Cisiordania ocupată.

Ea intervine la câteva ore după ce 12 ţări, între care Regatul Unit şi Franţa, şi-au anunţat intenţia de a sancţiona comerţul cu coloniile.

Calificând criticile britanice drept "scandaloase" în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul israelian al afacerilor externe Gideon Saar a anunţat închiderea consulatului Regatului Unit la Ierusalim, adăugând că această măsură a primit aprobarea prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Consulatul britanic este situat în Ierusalimul de Est, parte a teritoriului istoric palestinian ocupat de Israel în urma războiului de şase zile în 1967.

Israelul consideră Ierusalimul capitala sa indivizibilă, o poziţie care nu este recunoscută de comunitatea internaţională, cu excepţia câtorva ţări, între care şi SUA.

"Ierusalimul unificat este capitala Israelului şi se află sub deplina sa suveranitate. Orice activitate străină în această zonă trebuie să se efectueze pe căile stabilite şi convenite, fără a aduce atingere suveranităţii Israelului", a pus Saar.

În 2024, Israelul a interzis consulatului spaniol de la Ierusalim să-şi propună serviciile consulare palestinienilor din Cisiordania ocupată, după recunoaşterea statului Palestina de către Madrid.

În plus, unsprezece deputaţi britanici consideraţi "antisemiţi" sau "anti-Israel", între care fostul lider laburist Jeremy Corbyn, precum şi un avocat care reprezintă mişcarea Hamas, au fost vizaţi de o interdicţie de intrare în Israel.

Contramăsurile anunţate marţi vizează doar Marea Britanie

În plus, reprezentanţi britanici care lucrează la centrul de coordonare internaţional însărcinat să supervizeze încetarea focului în Fâşia Gaza vor fi expulzaţi, a anunţat Gideon Saar, fără a preciza totuşi despre câte persoane este vorba.

"Acuzaţiile aduse astăzi de ministrul britanic al afacerilor externe în faţa Parlamentului britanic sunt minciuni scandaloase", a declarat Saar, după ce omologul său britanic Ed Miliband a acuzat guvernul israelian că închide ochii la "epurarea etnică în curs în Cisiordania".

"Această iniţiativă britanică este partizană din punct de vedere moral şi constituie o ingerinţă în afacerile unui stat suveran, precum şi în procesul electoral", a afirmat Saar, referire la alegerile legislative foarte disputate din 27 octombrie din Israel.

Contramăsurile anunţate marţi vizează doar Regatul Unit şi nu şi celelalte ţări care şi-au anunţat intenţia de a sancţiona comerţul cu coloniile israeliene, o decizie pe care Saar a justificat-o prin faptul că Londra "a iniţiat această mişcare".

"Dar vom lua de asemenea contramăsuri împotriva oricărei ţări care acţionează sau va acţiona împotriva Israelului", a dat asigurări ministrul israelian.

Într-o declaraţie comună, cele douăsprezece ţări occidentale şi-au anunţat intenţia de a sancţiona comerţul cu coloniile israeliene, afirmând că violenţele coloniştilor "au atins niveluri fără precedent" şi apreciind că "acţiunile desfăşurate de guvernul israelian în Cisiordania compromit posibilitatea soluţiei celor două state", israelian şi palestinian.

Planurile Israelului de a construi o nouă colonie ilegală de mari dimensiuni, care ar împărți Cisiordania ocupată în două, au provocat condamnări pe scară largă din întreaga lume.

Într-o declarație comună emisă în august, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Canada și Norvegia au calificat drept „inacceptabilă” decizia Israelului de a lansa licitații pentru construcția a peste 1.200 de locuințe în cadrul proiectului de colonizare E1 și au spus că aceasta încalcă „continuitatea teritorială a Teritoriilor Palestiniene”.

Grupul a avertizat asupra unor „consecințe juridice și de reputație” pentru participanții la proiect și a cerut Israelului „să retragă imediat aceste planuri și să pună capăt extinderii coloniilor din Cisiordania”.

„Nu doar că ne îndepărtează și mai mult de pace, dar subminează și mai mult poziția internațională a Israelului”, se arată în declarație.

Organizația Națiunilor Unite a condamnat, de asemenea, planul. Purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, a declarat că secretarul general este „profund alarmat de informațiile privind noile avanposturi ilegale de colonizare israeliene din Cisiordania ocupată”, inclusiv de noile licitații.