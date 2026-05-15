Israel și Liban și-au prelungit armistițiul cu înă 45 de zile, după două zile de negocieri în SUA

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 23:25 15 Mai 2026 Modificat la 23:25 15 Mai 2026
cladire distrusa in liban de un atac al israelului
A fost a treia rundă de negocieri bilaterale după ce forţele israeliene şi-au intensificat atacurile aeriene în Liban. Foto: Profimedia Images

Israel și Liban au convenit, vineri, să prelungească cu 45 de zile armistiţiului anunţat în 16 aprilie de preşedintele american Donald Trump, a anunțat Departamentul de Stat de la Washington, relatează Agerpres. Anunțul vine la capătul a două zile de negocieri intense în SUA. 

Israelienii şi libanezii au purtat negocieri joi şi vineri în capitala SUA. Purtătorul de cuvânt al Departamentul de Stat, Tommy Piggott, a spus că dialogul a fost unul „foarte productiv”, iar discuțiile vor fi reluate în 2 şi 3 iunie.

A fost a treia rundă de negocieri bilaterale după ce forţele israeliene şi-au intensificat atacurile aeriene în Liban, ca reacţie la lansarea unor rachete de către gruparea şiită libaneză Hezbollah în 2 martie, la trei zile după ce Israelul şi SUA au atacat Iranul.

Israelul luptă împotriva Hezbollah în Liban în paralel cu conflictul dintre Statele Unite şi Iran.

Israel Liban armistitiu

