Israel și Liban și-au prelungit armistițiul cu înă 45 de zile, după două zile de negocieri în SUA

Israel și Liban au convenit, vineri, să prelungească cu 45 de zile armistiţiului anunţat în 16 aprilie de preşedintele american Donald Trump, a anunțat Departamentul de Stat de la Washington, relatează Agerpres. Anunțul vine la capătul a două zile de negocieri intense în SUA.

Israelienii şi libanezii au purtat negocieri joi şi vineri în capitala SUA. Purtătorul de cuvânt al Departamentul de Stat, Tommy Piggott, a spus că dialogul a fost unul „foarte productiv”, iar discuțiile vor fi reluate în 2 şi 3 iunie.



A fost a treia rundă de negocieri bilaterale după ce forţele israeliene şi-au intensificat atacurile aeriene în Liban, ca reacţie la lansarea unor rachete de către gruparea şiită libaneză Hezbollah în 2 martie, la trei zile după ce Israelul şi SUA au atacat Iranul.



Israelul luptă împotriva Hezbollah în Liban în paralel cu conflictul dintre Statele Unite şi Iran.