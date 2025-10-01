Israelul a interceptat flotila de 47 de nave care naviga spre Gaza. Ministru italian: Israelienii au promis că nu vor folosi violența

2 minute de citit Publicat la 22:54 01 Oct 2025 Modificat la 23:32 01 Oct 2025

Acțiunea activiștilor a fost transmisă în direct pe monitoare amplasate în Piazza dei Cinquecento din Roma. Sursă foto: Profimedia Images

Marina militară israeliană a interceptat, miercuri seară, o flotilă de 47 de vase care naviga spre Gaza într-o tentativă de a străpunge blocada maritimă impusă de guvernul de la Ierusalim teritoriului palestinian, scrie Times of Israel.

Imagini capturate de activiștii aflați la bordul navelor flotilei Global Sumud - pe care Israelul a numit-o 'Hamas - Sumud' - arată vase ale marinei israeliene în apropierea uneia dintre bărci.

La ora publicării acestei actualizări, soldații israelieni erau deja la bordul ambarcațiunii Alma.

Potrivit Times of Israel, activiștii de pe o altă barcă, Adara, și-au aruncat telefoanele după ce soldații israelieni au urcat la bord, după cum au indicat imaginile transmise în direct.

“There’s a military ship ahead” — moment contact was cut with Al Jazeera’s Lotfi Haji on the Anas Al-Sharif ship in the Sumud flotilla.pic.twitter.com/IdqhdsAsFg — Clash Report (@clashreport) October 1, 2025

Postul qatariot Al Jazeera a comunicat că pierdut contactul cu reporterii săi, Lotfi Haji și Younes Ayat Yassine, care navigau cu flotila Global Sumud.

Al Jazeera a mai transmis că forțele israeliene i-au arestat pe cei de pe vasul Sirius, inclusiv pe corespondenta postului, Haya Al-Yamani, în timp ce aceasta se afla în direct.

WATCH: The moment Israeli forces boarded a Sumud Flotilla ship.pic.twitter.com/tv7b8CvQQH October 1, 2025

Armata israeliană i-a somat în repetate rânduri pe activiști, inclusiv prin radio înainte de interceptare

"Dacă doriți să livrați ajutoare în Gaza, puteți face acest lucru prin modalitățile stabilite. Vă rugăm să schimbați cursul către portul Ashdod, unde ajutoarele vor fi supuse unei inspecții de securitate și apoi vor fi transferate în Fâșia Gaza", a comunicat un ofițer israelian către navele convoiului.

Flotila Global Sumud, alcătuită din 47 de ambarcațiuni, transportă peste 500 de activiști, potrivit organizatorilor. Israelul susține că unii participanți la acțiune au legături cu gruparea Hamas.

Ministru italian de Externe: Israelul m-a asigurat că nu va folosi violența împotriva flotile

Ministrul italian de externe afirmă că omologul său israelian l-a asigurat că forțele armate ale statului evreu nu vor folosi violența împotriva activiștilor aflați la bordul flotilei de nave care se îndreaptă spre Gaza.

"Abordarea a fost planificată, discutăm despre asta (...) cu ministrul (Gideon) Sa'ar, astfel încât să nu existe acțiuni violente din partea forțelor armate israeliene, iar acest lucru mi-a fost garantat", a declarat Antonio Tajani pentru televiziunea națională.

"Am dat instrucțiuni ambasadei noastre din Tel Aviv și consulatului din Ierusalim să acorde asistență tuturor italienilor care vor fi, probabil, duși la Ashdod, urmând apoi să fie expulzați", a adăugat el.

Sindicaliștii italieni cheamă la grevă generală, vineri

Cel mai mare sindicat din Italia a convocat o grevă generală pentru vineri, în semn de protest față de interceptarea flotilei către Gaza de către marina militară israeliană.

Times of Israel mai notează că, miercuri noaptea, în mai multe orașe italiene aveau loc proteste de solidaritate cu activiștii opriți în timp ce navigau spre teritoriul palestinian.

La Napoli, protestatarii au oprit traficul feroviar la gara principală a orașului, după ce s-a aflat că flotila "Global Sumud" a fost interceptată de vase ale marinei militare israeliene.