Israelul atacă cu rachete capitala Yemenului în timpul unui discurs al liderului grupării Houthi

Foto: Captură Twitter.

Israelul bombardează, în aceste ore, capitala Yemenului, Sana'a la o zi după ce rebelii Houthi au folosit o dronă kamikaze pentru a lovi ținte din orașul israelian Eilat, aflat pe coasta Mării Roșii. IDF bombardează Sana'a chiar în timpul unui discurs susținut de Abd al-Malid Bard ad-Din al-Houthi, liderul mișcării omonime care controlează guvernul de la Sana'a. Nu este încă clar, totuși, dacă discursul este înregistrat sau are în loc în direct.

Canalul saudit Al-Arabiya a raportat „peste 11 atacuri israeliene împotriva unor situri Houthi”, în timp ce canalul saudit Al-Hadath a relatat despre „13 atacuri care au vizat situri militare din Piața al-Saba’in și cartierul Bab al-Yemen”.

În urma exploziei dronei din Eilat, peste 20 de persoane au fost rănite, unele ajungând la spital în stare gravă. Două interceptoare Iron Dome au fost lansate pentru a contracara drona, dar nu au lovit-o. Câteva ore mai târziu, o rachetă a fost lansată din Yemen - dar aceasta a eșuat pe drum. În momentul în care drona a fost lovită, s-au auzit urale și fluiere în orașul Aqaba din Iordania, care se învecinează cu Eilat.

Israeli fighter jets have begun a massive strike in Yemen. Sana’a is burning.



Told ya? pic.twitter.com/lZzUtuKlpA — Cheryl E ???️ (@CherylWroteIt) September 25, 2025

JUST IN ???? — Scenes from Sana'a pic.twitter.com/TaQofdSiEp — UK Report (@UK_REPT) September 25, 2025

Atacul din Eilat

Publicația Israel Hayom a scris, citând o investigaţie iniţială, că sistemele de apărare aeriană nu au reuşit să intercepteze drona, miercuri seară.

Atacul de miercuri are loc la câteva zile după ce rebelii Houthi din Yemen, sprijiniţi de Iran, au lansat o dronă care s-a prăbuşit într-o stațiune turistică din Eilat, soldându-se cu pagube materiale, însă fără a se înregistra victime.

Rebelii Houthi au lansat rachete şi drone către Israel, gruparea afirmând că acţionează în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâşia Gaza. Majoritatea zecilor de rachete şi drone lansate din Yemen au fost interceptate sau au ajuns în apropierea teritoriului israelian.

Israelul a ripostat prin bombardarea zonelor controlate de Houthi în Yemen, inclusiv portul vital Hodeida, situat în vestul ţării.