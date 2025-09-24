Yemenul a atacat Israelul cu drone - 20 de oameni au fost răniți în orașul Eilat

Cel puţin 20 de persoane au fost rănite, miercuri, după ce o dronă lansată din Yemen a lovit oraşul israelian Eilat, de la Marea Roşie, aflat la graniţa cu Iordania şi Egipt, a transmis serviciul medical de urgenţă Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roşii, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Acesta a transmis că două persoane au fost grav rănite, în timp ce altele au suferit răni uşoare.

Armata israeliană a transmis că o dronă lansată din Yemen a căzut în oraşul Eilat, adăugând că au avut loc doar încercări de interceptare.

Publicația Israel Hayom a scris, citând o investigaţie iniţială, că sistemele de apărare aeriană nu au reuşit să intercepteze drona.

Atacul de miercuri are loc la câteva zile după ce rebelii Houthi din Yemen, sprijiniţi de Iran, au lansat o dronă care s-a prăbuşit într-o stațiune turistică din Eilat, soldându-se cu pagube materiale, însă fără a se înregistra victime.

Rebelii Houthi au lansat rachete şi drone către Israel, gruparea afirmând că acţionează în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâşia Gaza. Majoritatea zecilor de rachete şi drone lansate din Yemen au fost interceptate sau au ajuns în apropierea teritoriului israelian.

Israelul a ripostat prin bombardarea zonelor controlate de Houthi în Yemen, inclusiv portul vital Hodeida, situat în vestul ţării.

Yemeniții au atacat o zonă turistică din Eilat

Serviciile de urgență din Israel au informat că 20 de oameni au fost răniți în sudul Israelului după un atac cu dronă „kamikaze” în orașul Eilat.

IDF a precizat că drona a lovit o zonă din stațiunea de pe coasta Mării Roșii și că forțele sale au încercat să o intercepteze.

Doi dintre cei răniți au răni grave la membre. Presa israeliană a descris atacul drept o lovitură Houthi, însă gruparea yemenită nu a revendicat încă oficial atacul.

Armata israeliană a îndemnat populația să stea în zone protejate vreme de zece minute dacă primesc alertă oficială. Sirenele au răsunat în Eilat.

Dacă va fi revendicat de rebelii Houthi, atacul ar fi unul dintre cele mai serioase comise în ce privește numărul de victime de gruparea yemenită.

Gruparea yemenită atacă frecvent Israelul cu rachete și drone, ca represalii pentru războiul Israelului din Gaza. Grupare controlează capitala yemenită și nord-vestul țării, dar nu este recunoscută ca fiind guvernul legitim al țării.