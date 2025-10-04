Israelul deportează în Turcia 137 de activiști din flotila pentru Gaza. "Legați la mâini și îngenunchiați", acuză un grup israelian

Un vas din flotila "Sumud" intră în portul israelian Ashdod, escortat de nave militare. Foto: Hepta

Peste 100 de activiști arestați de forțele israeliene după ce navele statului evreu au interceptat și blocat flotila care se îndrepta, miercuri, spre Gaza au fost deportați în Turcia, scrie sâmbătă Agerpres, citând presa internațională și Ministerul turc de Externe.

Cele 137 de persoane au fost deportate pe calea aerului, cu un zbor Turkish Airlines, programat să aterizeze sâmbătă după-amiază la Istanbul.

Printre acestea se află 36 de cetățeni turci. Alți expulzați sunt cetățeni din SUA, Emiratele Arabe Unite, Algeria, Maroc, Italia, Kuweit, Libia, Malaezia, Mauritania, Elveția, Tunisia şi Iordania.

Ministrul italian de Externe Antonio Tajani a declarat că 26 de italieni se aflau la bordul avionului care a plecat spre Turcia, în timp ce alți 15 sunt în continuare închiși în Israel şi urmează să fie expulzați săptămâna viitoare.

"Am dat din nou instrucțiuni ambasadei Italiei de la Tel Aviv să se asigure că li se respectă drepturile compatrioților rămași", a postat Tajani pe X.

Israelul confirmă că a expulzat "provocatori din flotila Hamas-Sumud"

Ministerul israelian al Afacerilor Externe a confirmat, la rândul său, expulzarea militanților pro-palestinieni către Turcia.

"Alţi 137 de provocatori din flotila Hamas-Sumud au fost expulzați sâmbătă în Turcia. Israelul încearcă să accelereze expulzarea tuturor provocatorilor", a transmis ministerul într-un comunicat pe X, precizând "unii dintre ei pun obstacole în mod deliberat procesului legal de expulzare".

După blocarea flotilei "Sumud", care a anunțat că transportă în Gaza ajutor umanitar, Israelul a comunicat că a reținut aproximativ 450 de activişti.

Un prim grup de italieni din flotilă - format din patru parlamentari - a ajuns la Roma vineri.

Parlamentari italieni, printre cei reținuți de Israel după blocarea flotilei

"Cei care au acționat legal sunt persoanele din acele bărci; cei care au acționat ilegal sunt cei care i-au împiedicat să ajungă în Gaza", a declarat la Roma Arturo Scotto, unul dintre parlamentarii italieni care au luat parte la acțiunea flotilei "Sumud".

"Am fost opriţi cu brutalitate şi luați ostatici cu brutalitate", a declarat Benedetta Scuderi, un alt parlamentar italian.

Adalah, un grup israelian care oferă asistență juridică membrilor flotilei, spune că unora dintre cei reținuți li s-a interzis accesul la avocați, la apă şi medicamente.

Activiștii au fost forțați să îngenuncheze cu mâinile legate cel puțin cinci ore, după ce unii dintre ei au scandat "Palestina liberă", a mai comunicat Adalah.

Ministerul israelian de Externe nu a răspuns unei solicitări de a comenta aceste acuzații.