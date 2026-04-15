Israelul și Libanul au avut primele discuții directe din 1993 încoace. Ce vrea fiecare și ce se va întâmpla de acum încolo

Libanul și Israelul au purtat primele lor discuții diplomatice din ultimele trei decenii, într-o întâlnire rară menită să pună capăt confruntărilor dintre Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Iran, scrie BBC.

Secretarul de stat american Marco Rubio, care a mediat discuțiile, a declarat că este vorba despre o „oportunitate istorică” de a pune capăt influenței Hezbollah.

Potrivit unui comunicat american, cele două părți au convenit să lanseze negocieri directe, la o dată și într-un loc care urmează să fie stabilite. Israelul a precizat că dorește dezarmarea tuturor grupărilor teroriste nestatale, o referire directă la Hezbollah.

Libanul a cerut un armistițiu și măsuri pentru a face față crizei umanitare. Cele două țări nu au relații diplomatice, iar ultimele discuții directe la nivel înalt dintre ele au avut loc în 1993.

Peste 2.000 de persoane au fost ucise de la începerea operațiunilor militare israeliene în Liban, la 2 martie, la doar câteva zile după loviturile SUA și Israelului asupra Iranului.

În timp ce cele două părți se întâlneau marți, la Washington, Hezbollah a revendicat cel puțin 24 de atacuri asupra Israelului și asupra trupelor israeliene din Liban. Alarmele de drone și rachete au sunat în comunități din nordul Israelului pe parcursul unei mari părți a zilei.

Israelul a declarat că operațiunile sale din Liban au ca scop dezarmarea și destructurarea grupării, cu care s-a confruntat și în 2023 și 2024, în timp ce războiul din Gaza era în plină desfășurare.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Tommy Pigott, a spus într-un comunicat emis după discuții că atât Israelul, cât și Libanul au fost de acord să lucreze pentru reducerea influenței Hezbollah. El a adăugat că partea libaneză a cerut, de asemenea, „un armistițiu și măsuri concrete pentru a aborda și atenua grava criză umanitară” din țară. În același timp, a spus el, Statele Unite „și-au exprimat sprijinul pentru dreptul Israelului de a se apăra” împotriva atacurilor Hezbollah.

Vorbind cu jurnaliștii înaintea întâlnirii, Rubio a declarat că reuniunea reprezintă „un proces”. „Acest lucru va necesita timp, dar credem că merită acest efort”, a spus el. „Este o reuniune istorică pe care sperăm să o putem continua.”

Într-un comunicat, președintele libanez Joseph Aoun a afirmat că speră ca discuțiile să „marcheze începutul sfârșitului suferinței poporului libanez în general și a celor din sud în special”. El a spus că „singura soluție” la conflict este ca forțele armate libaneze să fie „singurele responsabile de securitatea zonei”.

Capacitatea guvernului libanez de a se confrunta cu Hezbollah rămâne însă limitată.

Înaintea discuțiilor, un membru de rang înalt al organizației a declarat pentru agenția Associated Press că Hezbollah nu se va considera obligată să respecte nicio înțelegere convenită la Washington.

Hezbollah, o grupare paramilitară fondată în 1982, are o influență uriașă în sudul Libanului, majoritar șiit, precum și în suburbiile sudice ale capitalei Beirut. Politicieni afiliați grupării dețin, de asemenea, două portofolii ministeriale în guvern. Relația acesteia cu guvernul central al Libanului s-a tensionat tot mai mult după ce gruparea a decis să intre în războiul dintre Israel și Iran, principalul său susținător.

În discuții separate purtate între SUA și Iran, în Pakistan, negociatorii iranieni au insistat ca Libanul să fie inclus în orice acord de încetare a focului, deși atât Statele Unite, cât și Israelul au respins această posibilitate.

Un oficial al Departamentului de Stat american a declarat pentru BBC că discuțiile dintre Israel și Liban au fost planificate în urmă cu o lună, înainte ca negocierile cu Iranul de la Islamabad să fie confirmate.

Pe lângă cele peste 2.000 de persoane ucise, aproximativ un milion de oameni au fost strămutați din cauza conflictului de la izbucnirea celor mai recente ostilități.