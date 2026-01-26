Italia va cere UE să declare Corpul Gardienilor Revoluției din Iran organizație teroristă. Peste 6.000 de morți în urma represiunii

2 minute de citit Publicat la 16:24 26 Ian 2026 Modificat la 16:24 26 Ian 2026

Membri ai forțelor speciale din cadrul Corpului Gardienilor revoluției Islamice din Iran. Foto: Hepta

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat, luni, că va propune omologilor din Uniunea Europeană să includă Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran pe lista UE cu organizaţii teroriste, scrie Agerpres, care citează AFP.

"Pierderile suferite de populaţia civilă în timpul manifestaţiilor de protest necesită un răspuns clar", a explicat şeful diplomaţiei italiene într-o postare pe platforma X.

El a adăugat că va avansa această idee "în coordonare cu alţi parteneri", în cadrul unei reuniuni cu miniștrii de Externe din UE, care va avea loc joi, la Bruxelles.

Antonio Tajani mai spus că intenţionează să le propună, între altele, partenerilor săi "sancţiuni individuale împotriva celor responsabili de aceste acte odioase".

Human Rights Activists News Agency (H.R.A.N.A.), o organizaţie neguvernamentală cu sediul în SUA, a comunicat, luni, că a reușit să confirme moartea a circa 6.000 de oameni şi anchetarea a mii de alte cazuri după mişcarea de contestare care a zguduit Iranul la începutul aceste luni, înainte de a fi înăbuşită în sânge de regimul teocratic de la Teheran.

Ce este Corpul Gardienilor Revoluției Islamice: o armată guvernată ideologic, la dispoziția ayatollahului

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice - braţul ideologic al conducătorului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei - constituie o forţă armată bine organizată și echipată.

Este acuzată de Occident că a orchestrat şi pus în practică represiunea împotriva amplei mişcări de protest din Iran.

Organizaţia a fost creată în 1979, la scurt timp după revoluţia islamică.

Gardienii dispun de o reţea vastă de servicii de informaţii, de capacităţi terestre, aeriene şi maritime şi sunt mai bine echipaţi şi antrenaţi decât armata regulată.

IRGC are, de asemenea, rol de intermediar între Teheran şi aliaţii din regiune, cum ar fi gruparea libaneză Hezbollah sau gruparea Hashd al-Shaabi din Irak. În plus, controlează companii din toate sectoarele strategice ale economiei iraniene.

Gardienii Revoluției iraniene au fost deja sancționați de UE

Gardienii revoluţiei au făcut deja obiectul unor sancţiuni din partea Uniunii Europene.

Aceste sancţiuni au fost instituite în 2021, ca reacţie la încălcările drepturilor omului în Iran. În total, aproximativ 230 de persoane, inclusiv mai mulţi miniştri, şi aproximativ 40 de entităţi au fost sancţionate de UE pentru încălcări ale drepturilor omului.

Aceste sancţiuni au fost apoi extinse din cauza activităţilor nucleare ale Iranului și a ajutorului dat de Teheran războiului Rusiei în Ucraina.

Pe lângă sancţiunile ONU aplicate de UE, europenii au propriile sancţiuni care prevăd, printre altele, îngheţarea activelor şi interdicţia de călătorie pe teritoriul UE.

De asemenea, sunt în vigoare sancţiuni comerciale şi financiare, inclusiv o interdicţie privind exportul de arme sau de bunuri cu dublă utilizare civilă şi militară sau bunuri susceptibile de a fi utilizate în activităţi legate de îmbogăţirea uraniului nuclear. Mai este în vigoare o interdicţie privind importul de ţiţei, gaze naturale şi produse petroliere şi petrochimice din Iran.