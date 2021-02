Soţia opozantului rus Aleksei Navalnîi, gest neaşteptat! Avocaţii ei spun că nu ştiu nimic

Astfel, soţia lui Navalnîi (foto, stânga) ar fi părăsit Rusia cu un zbor către Germania, relatează presa internaţională, citând agenţia rusă Interfax.

Aceasta s-ar fi îmbarcat pe aeroportul moscovit Domodedovo într-un avion cu destinaţia Frankfurt. Însă avocaţii ei au spus presei că nu au cunoştinţă despre o plecare a clientei lor în Germania.

Iulia Navalnaia a revenit în Rusia pe 17 ianuarie, împreună cu Aleksei Navalnîi, arestat atunci pe aeroport la sosire.

În timpul protestelor pro-Navalnîi desfăşurate la Moscova şi în alte oraşe ale Rusiei, Iulia a fost şi ea reţinută pe 23 şi 31 ianuarie şi i-a fost percheziţionat domiciliul, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul altor aliaţi ai soţului ei.

Pentru participarea la protestele neautorizate Iulia Navalnaia a fost amendată pe 1 februarie cu 20.000 de ruble, echivalentul a circa 220 de euro.

Navalnîi, condamnat la închisoare pentru că nu s-a prezentat la poliţie pe când era în spital

O instanţă judiciară din Moscova a decis, marţi, condamnare lui Aleksei Navalnîi, liderul opoziţiei ruse, la închisoare cu executare, pentru încălcarea condiţiilor unei sentinţe cu suspendare.

Tribunalul districtual Simonovski din Moscova a decis înlocuirea sentinţei de condamnare cu suspendare, sub pretextul încălcării termenilor condamnării şi a acţiunilor de perturbare a ordinii publice.

Pedeapsa iniţială, de trei ani şi jumătate cu suspendare, a fost pronunţată la adresa lui Navalnîi în 2014.

Serghei Maximishin, unul dintre doctorii care l-au tratat pe Aleksei Navalnîi după otrăvirea cu Novichok, a murit la vârsta de 55 de ani.

Maximishin, medic de top la spitalul din Omsk şi unul dintrei cei ce i-au acordat primul ajutor lui Aleksei Navalnîi anul trecut, a murit subit, potrivit CNN.

"Va informam cu regret ca medicul sef adjunct pentru anestezie si resuscitare in cadrul Spitalului de urgenta No.1, asistent al departamentului Universitatii medicale de stat din Omsk, doctor in stiinte medicale Maksimishin Serghei Valentinovici a incetat subit din viata", se arara in comunciatul transmis de spitalul de urgenta din Omsk.

Maximishin avea 55 de ani, iar în comunicatul spitalului nu a fost menţionată cauza decesului.

Pe 20 august 2020, lui Aleksei Navalnîi i s-a făcut rău în timp ce era la bordul unui avion care plecase din Siberia şi avea ca destinaţie Moscova. Pilotul a decis să aterizeze de urgenţă la Omsk.

Între timp, Navalnîi a fost condamnat la doi ani şi opt luni de închisoare.

Decizia tribunalului din Moscova a provocat proteste masive în marile oraşe din Rusia, iar peste o mie de persoane au fost arestate, marţi, în timpul demonstraţiilor de susţinere a opozantului rus.

