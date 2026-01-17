Iulian Chifu spune că articolul 5 nu poate fi declanșat în cazul Groenlandei: „Este o situație extrem de gravă”

Europa ar putea regreta că a neglijat bogăţiile Groenlandei, pe care acum le vrea Trump. FOTO: Colaj Getty Images

Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că articolul 5 din tratatul NATO nu ar putea fi declanșat în cazul unui conflict SUA-Danemarca pentru controlul asupra Groenlandei. Expertul în politică externă a explicat că disensiunile între țările aliate trebuie mediate de Secretarul general al NATO. De asemenea, Chifu a explicat că acest conflict în ceea ce privește Groenlanda atacă fundamentele alianței NATO și situația este una „extrem de dificilă și extrem de gravă”.

Precizările expertului în politică externă vin în contextul în care The Times a relatat că oficialii danezi i-ar fi întrebat pe omologii lor britanici în ce circumstanțe ar putea cere apărarea aliaților NATO și s-au interesat dacă articolul 5, care prevede că atunci când un stat aliat este atacat toate sunt atacate și pot veni în ajutor, poate fi declanșat împotriva unui stat membru.

„Cred că în momentul de față, într-adevăr, este o situație extrem de dificilă și extrem de gravă pe de altă parte. Chiar fundamentele Alianței nord-arlantice, respectiv respectare a suveranității, integrității teritoriale și independenței tuturor statelor, nu numai a celor aliate sau, cu atât mai mult, a celor aliate, n-ar fi respectate într-o asemenea condiție. Articolul cinci nu se poate aplica”, a spus Chifu.

Expertul în politică externă a explicat că Secretarul general al NATO ar trebui să medieze conflictele între statele aliate.

„Pentru articolul cinci, statul care are o problemă vine și solicită sprijinul celorlalți aliați. Atunci când problema vizează un terț. În momentul în care este vorba de o dispută în interiorul Alianței, secretarul general NATO, Mark Rutt, de altfel, a fost la Washington zilele trecute, este cel care încearcă să medieze, să deconflictualizeze sau să găsească soluții.

Cred că pe această direcție a mers și întâlnirea dintre premierul Danemarcei, al Groenlandei, cu reprezentanții americani la Casa Albă, cu vicepreședintele J.D Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio”, a spus Chifu,

Iulian Chifu a explicat că soluția detensionării acestui conflict SUA-Danemarca este găsirea acelor modalități de asigurare a securității Arcticii care să liniștească Statele Unite ale Americii.

„Și pe această dimensiune s-a înființat acea comisie de nivel înalt care să găsească o soluție. De fapt, chestiunea este doar de a realiza în mod real, de a avea pe masă, de a avea argumente care sunt de fapt problemele Statelor Unite care nu pot fi soluționate în context aliat, inclusiv cu omisiune a NATO, iată, pentru apărarea în zona Marelui Nord, care să vizeze evident Groenlanda și acolo unde, sigur Statele Unite să aibă decizia cea mai importantă și să-și amplaseze trupe, receptori, senzori, tot ce este nevoie, cu sprijin aliat, în așa fel încât această problemă de securitate a Statelor Unite sau a Alianței în întregimea sa să fie soluționat”, a spus analistul.

Groenlanda este o regiune semi-autonomă a Danemarcei. Un oficial american a declarat săptămâna trecută că Trump urmărește să preia controlul asupra acestui teritoriu strategic și bogat în resurse minerale în următorii trei ani, înainte de finalul celui de-al doilea mandat al său. Donald Trump nu a exclus uzul forței militare pentru a-și atinge acest obiectiv militar și a amenințat cu tarife comerciale statele care i se opun.