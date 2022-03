Un comandat rus a fost călcat cu tancul de un soldat revoltat | Cecenii au publicat un video cu victima

Publicația britanică îl citează pe jurnalistul ucrainean Roman Țimbaliuk, care a relatat că jumătate din militarii comandați de Medvedev au fost uciși în Ucraina, iar subordonații săi s-au revoltat tocmai din acest motiv.

"Un soldat a ales un moment convenabil în timpul luptelor și a trecut cu tancul peste comandantul de brigadă, rănindu-l la ambele picioare", a scris jurnalistul ucrainean pe contul său de Facebook.

Conform sursei citate, colonelul a fost evacuat într-un spital din Belarus.

Informația a fost reluată și de alte publicații occidentale.

Sky News citează, la adăpostul anonimatului, o "sursă occidentală" care susține că, în urma rănilor suferite, colonelul Medvedev ar fi murit.

