Japonia anunță o decizie istorică: va permite exportul de arme letale după 80 de ani

Guvernul japonez a anunțat că intenționează să ridice interdicția privind exportul de arme letale, marcând o schimbare radicală față de politica pacifistă adoptată de țară după cel de-Al Doilea Război Mondial. Anunțul premierului Sanae Takaichi a fost întâmpinată cu proteste și oponenții susțin că încalcă Constituția, relatează CNBC.

Într-o declarație publicată marți pe rețelele sociale, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a spus că „nicio țară nu își mai poate proteja singură pacea și securitatea”, potrivit unei traduceri Google.

Ea a adăugat că este esențial ca statele partenere să se sprijine reciproc cu echipamente de apărare „într-un mediu de securitate din ce în ce mai sever”.

Schimbarea de politică deschide calea pentru ca Japonia să exporte nave de război, rachete și alte tipuri de armament. Până acum Japonia putea să exporte doar echipamente de salvare, transport, supraveghere, monitorizare și deminare.

Japonia, care și-a majorat cheltuielile de apărare în ultimii ani, încearcă să contracareze amenințările regionale și să sprijine statele partenere în conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Japonia și Australia au semnat recent un acord în valoare de 7,15 miliarde de dolari prin care Mitsubishi Heavy Industries va construi trei nave de război pentru marina australiană.

Oponenții schimbării au avertizat că această modificare de politică ar putea amplifica tensiunile globale, iar protestatarii au afișat pancarte cu mesajul „No War” și și-au exprimat sprijinul pentru prevederile Articolului 9 din Constituție în timpul demonstrațiilor din ultimele săptămâni.

Japonia s-a dezis de război prin Articolul 9 al Constituției sale pacifiste adoptate după Al Doilea Război Mondial. În 2014, administrația fostului premier Shinzo Abe a reinterpretat acest articol pentru a permite Forțelor de Autoapărare ale Japoniei să contribuie mai activ la misiuni internaționale de menținere a păcii și la apărarea aliaților.

„Nu există absolut nicio schimbare în angajamentul nostru de a respecta direcția și principiile fundamentale pe care le-am urmat ca națiune iubitoare de pace timp de peste 80 de ani de la război”, a scris Takaichi marți pe X.