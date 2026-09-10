Japonia cere modificarea noii hărți a lumii, pe care abia a votat-o la ONU. Motivul are legătură cu Rusia

2 minute de citit Publicat la 16:52 10 Sep 2026 Modificat la 17:10 10 Sep 2026

Japonia contestă reprezentarea Insulelor Kurile în culoarea Rusiei. Foto: noua hartă a lumii adoptată de ONU (stânga) și vulcanul Tyatya din insulele Kurile de sud, ocupate de Rusia. Foto: Getty Images

Japonia a cerut revizuirea noii hărți a lumii adoptate de ONU, relatează joi The Guardian. Oficialii de la Tokyo spun că, potrivit noii hărți, Insulele Kurile, par să aparțină Rusiei, în vreme ce Japonia contestă acest lucru și respinge ideea ca un teritoriu disputat cu Moscova să fie considerat ca revenindu-i acesteia din urmă.

ONU susține că noua hartă urmărește să ofere „o reprezentare mai exactă” a suprafețelor continentale decât cea oferită de proiecțiile tradiționale.

SUA au condamnat noua hartă a lumii, adoptată de ONU

Adunarea Generală a ONU a votat vineri pentru adoptarea noii hărți. Aceasta mărește reprezentarea continentului african, în timp ce micșorează America de Nord și Europa. Noua hartă a atras deja condamnări din partea SUA.

Japonia s-a numărat printre cei 164 de membri ai ONU care au susținut rezoluția de adoptare, însă în prezent contestă harta. Pe aceasta, Insulele Kurile, numite de japonezi Teritoriile Nordice, sunt reprezentate în aceeași culoare ca Rusia.

Purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, a spus joi că noua hartă - cunoscută drept proiecția cartografică Equal Earth - „conține o reprezentare care contrazice poziția guvernului japonez”.

„Am depus un protest la operatorul site-ului care găzduiește harta, prin canalele noastre diplomatice, solicitând corectarea acestei reprezentări”, le-a spus Kihara jurnaliștilor.

El a refuzat să spună când a ajuns problema în atenția guvernului, dar a afirmat că Japonia „trebuie să împiedice răspândirea unor percepții eronate cu privire la teritoriile și denumirile geografice ale țării noastre”.

Cum au ajuns Insulele Kurile la Rusia

Insulele Kurile au fost ocupate în 1945 de fosta Uniune Sovietică la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în perioada 18 august - 2 septembrie 1945. Sovieticii au expulzat ulterior populația japoneză.

De atunci, au rămas sub controlul URSS și ulterior, al Rusiei, însă Japonia revendică partea sudică a arhipelagului, în vreme ce Moscova consideră suveranitatea sa asupra teritoriului drept incontestabilă și refuză să-l cedeze.

Relațiile dintre Japonia și Rusia s-au deteriorat semnificativ luna trecută, când președintele Vladimir Putin a făcut, în premieră, o vizită-surpriză în insule.

Guvernul de la Tokyo l-a convocat rapid pe ambasadorul rus, iar prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat că vizita lui Putin este este „absolut inacceptabilă” și „ofensează sentimentele poporului japonez”.

Șefa guvernului nipon a adăugat că insulele reprezintă „o parte inalienabilă a teritoriului Japoniei, atât din punct de vedere istoric, cât și în conformitate cu dreptul internațional”.

Moscova a replicat că respinge „categoric” poziția cabinetului nipon, pe care anumit-o „inadecvată din punct de vedere politic, jignitoare și neîntemeiată din punct de vedere juridic”.