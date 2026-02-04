JD Vance propune crearea unui bloc comercial „preferențial” pentru materiale critice, pentru a elimina dominația Chinei în domeniu

Foto: Getty Images

Vicepreşedintele Statelor Unite, J. D. Vance, a prezentat, miercuri, un plan de formare a unui bloc comercial preferenţial pentru mineralele critice, propunând, între altele, un nivel minim coordonat al preţurilor, în contextul în care guvernul SUA îşi intensifică eforturile de a diminua controlul Chinei asupra unor materiale cruciale pentru industriile avansate, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Întâlnirea de la Washington are loc după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit, luni, despre un depozit strategic de minerale critice, numit Proiectul Vault (seiful - n.r.), susţinut cu 10 miliarde de dolari de U.S. Export-Import Bank - agenţia de creditare a guvernului federal de la Washington - şi cu 2 miliarde de dolari din fonduri private.

China şi-a exercitat controlul asupra procesării multor minerale ca pe o pârghie geo-economică, limitând uneori exporturile şi subminând capacitatea altor ţări de a-şi diversifica sursele de materiale utilizate pentru fabricarea de semiconductori, autovehicule electrice şi arme avansate.

Propunerea americanilor

„Ştim acum că piaţa internaţională a mineralelor critice este deficitară”, a declarat vicepreşedintele SUA în deschiderea unei conferinţe la care au participat reprezentanţi din aproximativ 50 de ţări.

Este vorba, a spus el, despre stabilirea unui mecanism internaţional pentru garantarea aprovizionării cu aceste componente esenţiale pentru inovarea tehnologică, puterea economică şi securitatea naţională.

„Vrem să eliminăm problema celor care ne inundă pieţele cu minerale critice ieftine pentru a-i slăbi pe producătorii noştri interni”, a declarat Vance la reuniunea ministerială de la Washington, fără a menţiona China.

„Vom stabili preţuri de referinţă pentru minerale critice în fiecare stadiu al producţiei, preţuri care reflectă valoarea corectă de piaţă, iar pentru membrii acestui bloc preferenţial, aceste preţuri de referinţă vor opera ca un minim menţinut prin tarife ajustabile”, a precizat Vance.

Mineralele aşa-numite critice sau strategice includ zeci de minerale, precum cobaltul, nichelul, manganul, grafitul şi litiul. Printre ele se află şi metalele rare sau pământurile rare, o categorie bine definită formată din 17 elemente al cărei lanţ de producţie este în mare parte dominat de China. Aceste metale rare sunt prezente în fiecare smartphone sau în vehiculele cu motoare termice.