Jimmy Kimmel a revenit la ABC după suspendare cu un discurs emoționant. Ce a spus despre Charlie Kirk

Celebrul prezentator Jimmy Kimmel a fost suspendat după comentariile despre moartea lui Charlie Kirk. Foto: Getty Images

Jimmy Kimmel nu și-a cerut scuze la revenirea sa pe postul ABC și, într-un monolog emoționant în care a părut aproape de lacrimi, a spus că nu încearcă să glumească pe seama uciderii activistului conservator Charlie Kirk. De asemenea, i-a adus un omagiu văduvei lui Kirk.

Aproape 8 milioane de oameni au urmărit prima emisiune a lui Kimmel, revenită după o suspendare de aproape o săptămână. Kimmel nu a ezitat să glumească pe seama adversarului său frecvent, președintele Donald Trump.

"Nu cred că ceea ce voi spune va conta prea mult. Dacă vă plac, vă plac. Dacă nu, nu vă plac. Nu-mi fac iluzii că voi schimba părerea cuiva.

„A încercat”, a spus Kimmel. „A făcut tot posibilul să mă anuleze. În schimb, a forțat milioane de oameni să se uite la emisiune. Asta s-a întors împotriva lui. S-ar putea să fie nevoit să publice dosarele Epstein pentru a ne distrage de la asta acum.”

Kimmel a spus: „Nu a fost niciodată intenția mea să minimalizez uciderea unui tânăr. Nu cred că e ceva amuzant în asta". El a zis că văduva lui Kirk, Erika, a făcut un „act altruist de grație” iertându-l public pe ucigașul soțului ei.

„Acesta este un exemplu pe care ar trebui să-l urmăm”, a spus el.

A adăugat: „Nu cred că ceea ce voi spune va face o mare diferență. Dacă îți plac, îți plac. Dacă nu, nu. Nu-mi fac iluzii că voi schimba părerea cuiva.”

Trump lăudase ABC

Decizia postului american ABC de a scoate din grilă emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” a stârnit critici masive din partea unor vedete de la Hollywood precum Ben Stiller, Jamie Lee Curtis şi Angelina Jolie.

Săptămâna trecută, preşedintele american Donald Trump a calificat imediat drept „veşti bune” faptul că programul de televiziune al comediantului Jimmy Kimmel a fost anulat de reţeaua ABC.