Un fost jucător al Barcelonei a "inviat" după 40 de ani. Prietenii care îl credeau mort sunt şocaţi

Lumea sportului este plină de legende și mituri. Unul dintre ele vorbește despre Charles Ray Thomas, un fost jucător de baschet american care era la Barcelona ​​și despre o moarte legată de droguri la începutul anilor 1980.

Potrivit presei locale, Charles a ajuns la Barcelona în 1970 considerat a fi o mare speranţă a baschetului. La scurt timp, el căzut în patima drogurilor din cauza unor probleme în căsnicie, iar în 1980 a disparut subit fără a mai fi găsit. Familia şi cunoscuţii şi-au pierdut speranţa şi l-au considerat mort.

Fostul jucător al Barcelonei a "inviat" după 40 de ani

Recent, la 40 de ani după ce se credea inițial că a murit, Charles Ray Thomas a reapărut. El a cerut să vorbească prin apel video cu fostul său partener Norman Carmichael, care inițial a crezut că este o glumă proastă.



"Am primit acest telefon de la o femeie care mi-a spus că Thomas vrea să vorbească cu mine. Cănd am vrut s-o injur, el a luat telefonul şi a vorbit cu mine. L-am recunoscut imediat şi am fost şocat. Spune că locuieşte într-un azil de bătrâni din Texas şi că e bine", a declarat fostul coechipier al lui Charles Ray Thomas, notează football24.news

