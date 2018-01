Julian Assange a primit cetățenie ecuadoriană

Ecuadorul i-a acordat cetăţenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anunţat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA şi Reuters.



'Această naturalizare a fost acordată pe 12 decembrie 2017', în urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, într-o conferinţă de presă la Quito.



Assange a depus cererea 'după ce a trăit timp de aproximativ cinci ani şi jumătate sub jurisdicţia statului ecuadorian', a adăugat Maria Fernanda Espinosa.



Şefa diplomaţiei ecuadoriene a explicat că guvernul său a solicitat ulterior Marii Britanii ca Assange să fie înregistrat ca agent diplomatic, ceea ce Londra a refuzat. 'Această cerere a fost respinsă pe 21 decembrie. Din respect pentru bunele relaţii pe care le avem cu Marea Britanie, am abandonat această opţiune', pentru a nu afecta 'posibilităţile de protecţie' viitoare a lui Assange, a adăugat ea.



Anterior în cursul zilei de joi, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Londra a declarat că, "recent, guvernul Ecuadorului a cerut statut diplomatic pentru dl Assange, aici, în Marea Britanie", dar autorităţile britanice "nu au dat curs solicitării şi nu se află în discuţii cu Ecuadorul pe această temă".



"Ecuadorul ştie că această problemă poate fi rezolvată numai prin plecarea lui Julian Assange de la ambasadă pentru a răspunde în faţa justiţiei", a adăugat purtătorul de cuvânt.



Assange, în vârstă de 46 de ani, se află de cinci ani şi jumătate la ambasada Ecuadorului din Londra, sub protecţia azilului politic. Justiţia suedeză a abandonat definitiv în mai anul trecut urmărirea penală pentru viol ce îl viza pe australian şi a ridicat mandatul de arest european, dar Assange se teme că, dacă părăseşte clădirea ambasadei, va fi extrădat în SUA pentru publicarea pe site-ul WikiLeaks a unor documente militare şi diplomatice confidenţiale, în 2010.



Poliţia britanică a atras atenţia că îl va aresta pe Assange dacă părăseşte ambasada, pentru că, atunci când s-a refugiat în 2012, a încălcat condiţiile eliberării pe cauţiune în Marea Britanie, infracţiune pedepsită cu un an de închisoare.



Assange a postat miercuri seară o fotografie în care purta tricoul echipei naţionale de fotbal a Ecuadorului, părând să sugereze o schimbare în statutul său.