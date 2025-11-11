Justiția lui Erdogan vrea să-l bage la închisoare pentru 2000 de ani pe primarul din Istanbul și să-i desființeze partidul

Susținători ai primarului din Istanbul, Ekrem Imamoglu, afișând portrete ale politicianului încarcerat. Istanbul, 26 octombrie 2025. Sursă foto: Hepta

Procurorul-șef din Istanbul a cerut marți o pedeapsă cu închisoarea de peste 2.000 de ani pentru Ekrem Imamoglu, primarul orașului, aflat în prezent în închisoare, notează CNN.

Imamoglu este cel mai important oponent politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Potrivit rechizitoriului, primarul ar fi condus o vastă rețea de corupție care ar fi păgubit statul miliarde cu de lire.

Imamoglu a negat anterior toate acuzațiile împotriva sa, spunând că acestea sunt motivate politic.

Formațiunea sa, Partidul Popular Republican (CHP), a reacționat marți la ultimele acuzații, numindu-le "prostii".

Într-o mișcare separată, procurorul-șef din Istanbul a cerut unei instanțe superioare să ia în considerare interzicerea CHP.

Procurorul-șef din Istanbul anunță 402 suspecți în dosarul în care cere 2.000 de ani de detenție pentru primarul Imamoglu

Procurorul-șef din Istanbul, Akin Gurlek, a prezentat rechizitoriul de peste 4.000 de pagini într-o conferință de presă și a adăugat că în documente sunt nominalizați 402 suspecți, inclusiv primarul.

Acuzațiile la adresa acestuia din urmă sunt "formarea unei organizații criminale, luare de mită, fraudă și trucare a licitațiilor".

Gurlek susține că rețeaua formată din acești suspecți și patronată de primar ar fi provocat statului turc pierderi de 160 de miliarde de lire sau 3,8 miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani.

Rechizitoriul citează constatările Comisiei de Investigare a Infracțiunilor Financiare, analize ale experților și probe digitale și video.

Potrivit acestui document, mai mulți oameni de afaceri au fost constrânși să plătească mită prin intermediul unui fond secret care opera în cadrul municipalității.

Procurorul-șef din Istanbul vrea să desființeze principalul partid de opoziție la Curtea Supremă

Ozgur Celik, șeful filialei CHP din Istanbul, a reacționat pe X afirmând că rechizitoriul "plin de prostii și rușinos" are ca scop împiedicarea lui Imamoglu să devină președintele Turciei.

Municipalitatea din Istanbul și avocații lui Imamoglu nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea presei.

În ceea ce privește cererea înaintată la Curtea de Casație în vederea desființării formațiunii CHP, parchetul turc a argumentat că acest partid a fost finanțat din "fonduri ilicite" și a efectuat "tranzacții interzise de lege".

Ekrem Imamoglu se află în închisoare din martie, în așteptarea procesului pentru acuzații de corupție.

El a primit, separat, o pedeapsă cu închisoarea în iulie pentru insultarea și amenințarea procurorului-șef al orașului.