Kievul acuză Rusia că a folosit civili ucraineni drept scuturi umane, în Kupiansk, şi că apoi i-a împuşcat

Kievul acuză Rusia că a folosit civili ucraineni drept scuturi umane. Foto: Hepta

Armata ucraineană a acuzat că forțele ruse au condus un grup de civili spre o conductă de gaze, folosindu-i drept scuturi umane, și ulterior au deschis focul asupra lor în apropierea orașului Kupiansk, situat pe linia frontului, în regiunea ucraineană Harkov, la data de 13 octombrie. Momentul ar fi fost filmat dintr-o dronă, notează Kiev Independent.

Grupul era format din două femei, un copil și mai mulți bărbați care erau conduși spre conducta de gaze Șebelinka–Ostrogojsk, potrivit Corpului 13 „Khartia” al Ucrainei. În timp ce se deplasa, grupul a fost vizat de focuri repetate de mortieră și artilerie.

Imaginile surprinse de drona unităților de recunoaștere ucrainene au indicat existența unor victime în rândul civililor, a precizat „Khartia”, adăugând că trupele ucrainene nu au deschis focul. Pe baza urmelor lăsate de impact, atacul a provenit de pe malul estic al râului Oskil, unde sunt poziționate forțele ruse, a mai comunicat corpul de armată.

Khartia a calificat atacul drept o „provocare deliberată” și a avertizat că presa rusă ar putea folosi imagini de la incident pentru a acuza în mod fals Ucraina că a atacat civili. Corpul a anunțat că va preda materialele pentru o anchetă privind crimele de război.

„Civilii sunt folosiți de ruși drept scuturi umane, iar ulterior devin ținta campaniilor lor de dezinformare”, a scris Khartia.

Comandamentul Forțelor Comune ale Ucrainei a anunțat separat, pe 13 octombrie, că forțele ruse au lovit o coloană de civili care părăsea Kupianskul în timpul a ceea ce a descris drept o evacuare forțată. Reprezentanții armatei au precizat că încă se stabilește numărul victimelor.

Ruşii, acuzaţi că au folosit civili ucraineni ca să-şi acopere retragerea

Potrivit Comandamentului Forțelor Comune, trupele ruse au desfășurat operațiuni similare în ultimele săptămâni, folosind civilii drept scuturi umane pentru a acoperi retragerea unora dintre soldații lor.

Pe parcursul războiului la scară largă, armata rusă a încălcat în mod repetat convențiile internaționale privind purtarea războiului, inclusiv prin atacuri nediscriminatorii asupra zonelor civile și prin răpirea civililor din teritoriile ocupate.

La 29 septembrie, Corpul „Khartiia” a anunțat că trupele ruse folosesc civili, inclusiv copii și persoane în vârstă, drept scuturi umane pentru a se retrage printr-o conductă de gaze din nord-estul regiunii Harkov, pe fondul ofensivei ucrainene din sectorul Kupiansk.

Corpul „Khartiia” a precizat că grupul de civili ar fi nevoit să parcurgă pe jos peste 10 kilometri (aproximativ șase mile) prin interiorul conductei înainte de a ieși într-o zonă împădurită, de unde ar urma, cel mai probabil, să fie transportați pe teritoriul ocupat de ruși.