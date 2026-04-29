Kim Jong Un îi laudă pe soldații nord-coreeni care „s-au aruncat în aer” ca să nu fie capturați de către Ucraina

Kim Jong Un i-a lăudat pe soldații nord-coreeni care s-au sinucis detonându-și grenadele, în timp ce luptau pentru Rusia împotriva Ucrainei. Într-un discurs susținut săptămâna aceasta, liderul nord-coreean a declarat că cei care „au ales fără ezitare auto-detonarea, atacul sinucigaș, pentru a apăra marea onoare” au fost „eroi”.

Coreea de Sud estimează că cel puțin 15.000 de nord-coreeni au fost trimiși pentru a ajuta Rusia să recucerească părți din vestul regiunii Kursk, iar peste 6.000 au fost uciși până acum. Nici Phenianul, nici Moscova nu au confirmat aceste cifre, potrivit BBC.

Agențiile de informații și dezertorii au declarat că soldații aveau ordin din partea Phenianului să se sinucidă în loc să fie luați prizonieri de Ucraina.

„Sacrificiul lor, fără a aștepta vreo compensație, și devotamentul fără a aștepta vreo răsplată... Aceasta este definiția celui mai înalt nivel de loialitate al armatei noastre”, a spus Kim la Phenian, luni, în timp ce inaugura un memorial pentru soldații căzuți, potrivit agenției de stat KCNA.

Ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, și președintele Dumei de Stat a Rusiei, Vîaceslav Volodin, s-au numărat printre cei care au participat la eveniment.

În Coreea de Nord, soldații sunt învățați că a fi capturați reprezintă un act de trădare.

La începutul acestui an, postul sud-coreean MBC a difuzat un program în care apăreau doi prizonieri de război nord-coreeni din Ucraina, unul dintre ei declarând în fața camerei că regretă că nu și-a luat propria viață.

„Toți ceilalți s-au aruncat în aer. Eu am eșuat”, a spus prizonierul.

Serviciul Național de Informații din Seul a declarat anul trecut că a găsit notițe asupra unor soldați nord-coreeni decedați, care indică această practică extremă.

În discursul său de luni, Kim i-a lăudat și pe cei care au murit în luptă.

„Cei care au căzut în prima linie a atacurilor și cei care s-au frământat de frustrare pentru că nu și-au putut îndeplini datoria de soldați cărora li s-au dat ordine, mai degrabă decât de durerea provocată de trupurile sfâșiate de gloanțe și obuze – și ei pot fi numiți războinici fideli ai partidului și patrioți”, a spus Kim.

În iunie 2024, președintele rus Vladimir Putin și Kim au semnat un acord prin care țările lor se angajează să se ajute reciproc în cazul unei „agresiuni” împotriva oricăreia dintre ele. La acea vreme, Kim a numit tratatul „cel mai puternic de până acum”.

Pe lângă trimiterea de soldați, Coreea de Nord a promis, de asemenea, să trimită mii de muncitori pentru a ajuta la reconstrucția regiunii Kursk.