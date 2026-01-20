Kim Jong Un l-a demis pe loc pe vicepremierul nord-coreean în timpul unei inspecții: "E ca și cum am lega o căruță de o capră"

Kim s-a grăbit să-i certe pe oficialii leneși pentru presupusa gestionare defectuoasă a politicii economice. FOTO: Hepta

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a demis brusc un vicepremier și a atacat oficialii „incompetenți”, într-o rară mustrare publică, a relatat marți presa de stat, citată de France 24.

Vicepremierul Yang Sung Ho a fost demis „pe loc”, a declarat Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), deținută de stat, într-un discurs în care Kim a atacat „oficiali de rang înalt iresponsabili, nepoliticoși și incompetenți”.

„Vă rog, tovarășe vicepremier, demisionați singur când puteți face acest lucru singur înainte de a fi prea târziu”, ar fi spus Kim.

Coreea de Nord, care este supusă mai multor seturi de sancțiuni din cauza programelor sale de armament, se confruntă cu o criză economică dură și cu penuria cronică de alimente.

Kim s-a grăbit să-i certe pe oficialii leneși pentru presupusa gestionare defectuoasă a politicii economice, dar o astfel de demitere publică este foarte rară.

Gest rar făcut de Kim Jong Un

Vizitând luni deschiderea unui complex de mașini industriale, Kim a criticat dur cadrele care „sunt prea mult timp obișnuite cu defetismul, iresponsabilitatea și pasivitatea”.

Yang era „nepotrivit să i se încredințeze sarcini grele”, a spus Kim, potrivit KCNA.

„Simplu spus, a fost ca și cum am lega o căruță de o capră – o greșeală accidentală în procesul nostru de numire a cadrelor”, a explicat liderul nord-coreean. „La urma urmei, un bou trage o căruță, nu o capră”, a concluzionat el.

Kimi a îndemnat la o redresare rapidă a „înapoierii seculare a economiei și la construirea uneia modernizate și avansate, capabile să garanteze ferm viitorul statului nostru”.

Imaginile publicate de Phenian l-au arătat pe Kim cu o privire severă ținând un discurs la locul de desfășurare a evenimentului din provincia Hamgyong, în nord-estul înghețat al țării, cu muncitori prezenți purtând uniforme verzi și pălării gri asortate.

Noul complex de mașini face parte dintr-o mare centură de producție de mașini care leagă nord-estul țării de Wonsan, mai la sud, „reprezentând aproximativ 16% din producția totală de mașini a Coreei de Nord”, potrivit lui Yang Moo-jin de la Universitatea de Studii Nord-Coreene.

Renunțarea publică la Yang de către Kim reflectă cazuri anterioare precum Jang Song Thaek, unchiul lui Kim, care a fost executat în 2013 după ce a fost acuzat că a complotat pentru a-și răsturna nepotul, a spus Yang.

Liderul nord-coreean „folosește responsabilitatea publică ca o tactică de șoc pentru a avertiza oficialii partidului”, a spus el.

Phenianul se pregătește pentru primul congres al partidului de guvernământ din ultimii cinci ani, analiștii așteptând ca acesta să aibă loc în următoarele săptămâni.

Politica economică, precum și planificarea militară și de apărare, vor fi probabil printre prioritățile agendei. Luna trecută, Kim a promis că va eradica „răul” la o reuniune importantă a liderilor de rang înalt din Phenian.

Mass-media de stat nu a oferit detalii specifice, deși a spus că partidul de guvernământ a dezvăluit numeroase „abateri” recente în disciplină - un eufemism pentru corupție.

Potrivit unor rapoarte recente, liderul de la Phenian se teme că va fi asasinat din cauza implicării Coreei de Nord alături de Rusia în războiul din Ucraina.

În ultimul an, Kim a fost văzut adesea în apariții oficiale alături de fiica sa, Ju-ae, inclusiv la o inspecție recentă a unui submarin cu propulsie nucleară. Analiștii spun că ea este, cel mai probabil, succesoarea sa.