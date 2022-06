Un cetățean din Krasnoiarsk, Rusia, și-a pus în geam steagul Ucrainei și un poster anti-război. Reacția autorităților a depășit orice imaginație

Clipul de un minut și jumătate înfățișează un bloc de locuințe, filmat dintr-un imobil alăturat.

În geamurile unui apartament situat la etajul trei sunt expuse un drapel al Ucrainei și un poster cu mesaj anti-război.

Protestul n-a trecut neobservat de autorități.

Când camera execută o transfocare, la baza imobilului se poate distinge o macara mobilă, cu nacelă, în care se află un cetățean angajat într-o cursă verticală spre geamurile apartamentului "protestatar".

Ajuns în dreptul ferestrei cu mesaj anti-război, individul din nacelă se apucă să vopsească temeinic, cu alb, geamul pe exterior.

În cele din urmă, porțiunea cu posterul este complet acoperită de vopsea, astfel încât mesajul nu se mai vede.

Clipul se termină înainte ca persoana din nacelă să treacă la vopsit fereastra cu steagul Ucrainei.

A resident of #Krasnoyarsk put an anti-war poster on the window of his house and hung the flag of #Ukraine. Public utilities simply painted white paint over the window. pic.twitter.com/Wnv291lDnt