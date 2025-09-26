Kremlinul a ameninţat cu "consecinţe periculoase" dacă ţările NATO doboară avioanele ruseşti care le încalcă spațiul aerian

Aparat de luptă rusesc MIG-31BM. Sursă foto: Getty Images

Moscova a criticat, vineri, ideea lui Donald Trump ca aliații NATO să doboare avioanele rusești care intră în spațiul lor aerian. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, susţine, pentru presa rusă de stat, că "declaraţiile iresponsabile cu privire la necesitatea doborârii avioanelor ruseşti sunt, cel puţin, imprudente, iresponsabile şi au consecinţe periculoase”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că susține ideea de a viza avioanele rusești dacă acestea încalcă spațiul aerian al aliaţilor.

„Sunt total de acord cu președintele Trump”, a declarat el pentru Fox News, adăugând că NATO „va face, de asemenea, mai mult și, dacă este necesar, tot ce este necesar pentru a proteja poporul nostru”.

Dmitri Peskov a precizat că astfel de idei sunt "iresponsabile".

Trump a îndemnat la doborârea avioanelor ruseşti

În timpul unei întâlniri avute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU, Donald Trump a răspuns afirmativ la întrebarea jurnaliștilor dacă țările NATO ar trebui să doboare avioane rusești în cazul unei încălcări a spațiului lor aerian.

„Da, cred că ar trebui să le doboare”, a declarat Trump când a fost întrebat de jurnaliști legat de acest subiect, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pe marginea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, marți seară.