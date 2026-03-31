Kremlinul acuză Bulgaria ca e "marioneta SUA". Furia Moscovei, din cauza expulzării a doi ruși

Moscova a transmis critici dure la adresa Bulgariei după extrădarea a doi cetățeni ruși către Statele Unite. Potrivit autorităților bulgare, Oleg Olshansky și Sergey Ivin au fost predați SUA pe 26 martie. Washingtonul îi acuză de încălcarea sancțiunilor și spălare de bani. Cei doi au fost reținuți pe aeroportul din Sofia în decembrie, în urma unei solicitări a SUA, potrivit Novinite.

Ministerul rus de Externe a declarat că a trimis o notă oficială Ministerului bulgar de Externe, îndemnând Sofia să nu continue cu extrădarea.

În declarația sa, Moscova a susținut că Statele Unite au probleme grave legate de drepturile omului și presupus tratament părtinitor al cetățenilor ruși. După ce cererea nu a fost luată în considerare, ministerul a declarat că decizia a consolidat „reputația obscenă a Bulgariei de marionetă ascultătoare a Washingtonului”.

Ancheta susțin că între 2017 și 2021, Ivin a participat la furnizarea de bunuri metalurgice din Donbas, evaluate la aproximativ 350 de milioane de dolari, încălcând sancțiunile legate de anexarea Crimeei. El este acuzat că a folosit documente falsificate pentru a deghiza atât originea produselor, cât și presupusele sale legături cu omul de afaceri Serghei Kurcenko, un apropiat al fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici. Ivin neagă toate acuzațiile, în timp ce Olshansky este acuzat în același caz.

Într-un caz separat, cetățeanul rus Igor Greciușkin a fost reținut în Bulgaria în septembrie 2025, după ce a fost căutat de Liban în legătură cu explozia din 2020 din portul Beirut, care a ucis 218 persoane și a rănit aproximativ 6.000. Autoritățile libaneze îl consideră proprietarul navei „Rosus”, care a transportat nitrat de amoniu legat de explozie.

El este acuzat de neglijență și încălcări ale procesului de transport și a făcut obiectul unei notificări roșii de la Interpol. Cu toate acestea, la începutul lunii decembrie, o instanță din Sofia a decis împotriva extrădării sale în Liban, invocând asigurări insuficiente că nu va fi pedepsit cu moartea în cazul transferului.