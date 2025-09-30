Kremlinul dă de înțeles care vor fi următoarele sale victime. „Odesa și Mikolaiv vor să-și lege destinele de Rusia dar se tem să spună”

Foto: Profimedia Images

Kremlinul a sugerat, marți, că și-a stabilit deja care vor fi următoarele victime ale pretențiilor sale teritoriale - regiunile ucrainene Odesa și Mikolaiv. Purtătorul de cuvânt al regimului Putin, Dmitri Peskov, a spus că locuitorii celor două regiuni „ar vrea să-și lege destinele de Rusia” dar „se tem să vorbească de asta”, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns, astfel, la o întrebare „ipotetică” ce i-a fost adresată în cursul conferinţei de presă de marţi despre ce s-ar întâmpla dacă locuitorii din aceste regiuni ar fi lăsaţi să voteze pentru aderarea la Rusia.

Rusia pretinde că a anexat în septembrie 2022, la câteva luni de la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina, patru regiuni ucrainene - Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie - după organizarea unor simulacre ridicole de referendumuri, denunțate de Ucraina dar și de restul lumii civilizate.

Adresându-se jurnaliştilor, în cadrul conferinţei sale de presă zilnice, Peskov a afirmat că „ar fi mai bine pentru Europa să caute un dialog cu Rusia pe teme de securitate” decât să încerce să construiască un „zid anti-drone” care să divizeze.

Anterior, Volodimir Saldo, liderul de ocupație instalat de statul agresor în regiunea ucraineană Herson, a declarat că locuitorii din Odesa şi Mikolaiv ar vota pentru aderarea la Rusia dacă problema ar fi supusă unui referendum. El a afirmat că un astfel de referendum ar fi posibil după ce aceste oraşe vor fi eliberate de sub controlul ucrainean, potrivit Gazeta.ru, citată tot de Agerpres.