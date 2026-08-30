Kremlinul răspunde la propunerea secretă făcută de șeful CIA. Ce spune Peskov despre o întâlnire Putin-Zelenski

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Sursa foto: Hepta

Un summit între Vladimir Putin, Donald Trump și Volodimir Zelenski este posibil doar pentru a consfinți înțelegerile deja convenite, a căror obținere este un proces extrem de complicat, și nicidecum o „tranzacție primitivă”. Declarația îi aparține purtătorului de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, scrie agenția TASS.

„Un summit Putin–Trump–Zelenski se tot propune de multă vreme, iar poziția șefului statului nostru o cunoașteți bine: o asemenea întâlnire este posibilă doar pentru a consfinți înțelegerile. Iar aceste înțelegeri nu sunt nicidecum o tranzacție primitivă, ci un proces de reglementare foarte complex, alcătuit dintr-un număr uriaș de detalii”, a declarat reprezentantul Kremlinului.

Dmitri Peskov mai spune că nu are rost ca președinții să se întâlnească pentru a discuta toate acestea; la un asemenea nivel, înțelegerile pot fi doar finalizate. Or, tocmai de procesul real de reglementare partea de la Kiev nu vrea să se ocupe, susține acesta.

Declarațiile lui Peskov vin după ce portalul Axios anunțase, citând propriile surse, că directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi ridicat, în timpul unei vizite secrete la Moscova de la începutul acestei săptămâni, chestiunea organizării unei întâlniri trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina.

Potrivit celor două surse informate în legătură cu discuțiile, ar fi prima dată când un director al CIA se implică personal în eforturile diplomatice de a debloca poziția părților și de a deschide calea către un acord între Rusia și Ucraina. Vizita ar fi urmărit, printre altele, să testeze dacă șefii serviciilor de informații ruse ar putea contribui la convingerea lui Putin să accepte reluarea negocierilor mediate de Statele Unite.

Ratcliffe a fost la Moscova marți, 25 august, unde s-a întâlnit cu omologii săi ruși – Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe (SVR), și Alexander Bortnikov, directorul FSB. Narîșkin a confirmat întrevederea.

Vineri, oficiali americani l-au informat pe Zelenski despre discuțiile purtate la Moscova și despre propunerea de summit trilateral.

Ideea unei întâlniri directe între cei trei lideri a mai fost adusă în discuție în trecut de administrația Trump. Zelenski a susținut-o, însă Putin a respins-o până acum – poziție pe care Peskov a reconfirmat-o acum, precizând că, pentru Moscova, o astfel de întâlnire nu poate fi decât ultimul pas, nu punctul de plecare al negocierilor.