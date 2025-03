Narîșkin s-a folosit de un interviu acordat de Georgescu pentru a justifica teza rușilor că vecinii Ucrainei sunt gata să rupă bucăți din teritoriul său. Foto: Colaj/rutube.ru

Serviciul Rus de Informații Externe, condus de Serghei Narîșkin, susține fără dovezi că acuzațiile Parchetului împotriva lui Călin Georgescu sunt comandate de Uniunea Europeană. Narîșkin este unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu, în mai multe rânduri vorbind despre acesta și folosind chiar bucăți din discurusurile sale pentru a-și susține teza falsă că România vrea teritorii de la Ucraina.

Serviciul Rus de Informații Externe (SRV) susține în mod fals că UE este în spatele deciziei Parchetului din România de a-l acuza pe Georgescu.

Rușii spun că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut autorităților de la București să nu-i permită lui Călin Georgescu să candideze la alegerile din mai.

„Conform informațiilor de care dispune Serviciul de Informații Externe din Rusia, decizia Procuraturii române de a aduce acuzații împotriva lui Georgescu este susținută de conducerea Uniunii Europene”, se arată în comunicat, potrivit agenției TASS.

„Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a jucat un rol major în invalidarea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din România, a cerut ca lui Georgescu să nu i se permită participarea la actualele alegeri prezidențiale care se vor repeta în luna mai. Ea a amenințat că va restricționa accesul României la fondurile UE dacă reprezentantul „forțelor nesistemice” va continua să participe la campania electorală”, susțin rușii, care dau astfel o notă oficială unei miniciuni răspândite constant pe rețelele sociale.

Serghei Narîșkin, șeful spionilor ruși și președintele Societății Istorice Ruse, este unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu și în mai multe rânduri a vorbit despre acesta.

Mai mult, pe 13 februarie, Narîșkin l-a promovat pe candidatul independent Călin Georgescu la o reuniune de la Moscova în care a vorbit despre împărțirea Ucrainei cu vecinii acesteia, inclusiv România și Polonia. Narîșkin s-a folosit de un interviu acordat de Georgescu pentru a justifica teza rușilor că vecinii Ucrainei sunt gata să rupă bucăți din teritoriul său și să o împartă cu Rusia.

Călin Georgescu a fost pus sub acuzare și sub control judiciar pentru 60 de zile. Acesta are șase capete de acuzare. Procurorii de la Parchetul General îl acuză oficial pe Călin Georgescu de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și alte acuzații precum iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Georgescu e acuzat și de fals privind sursele de finanțare a campaniei electorale și în declarațiile de avere.