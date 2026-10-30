"L-ați sunat pe Putin ca să-i cereți să oprească războiul?". Bulgaria pune punctul pe "i" înaintea turului 2 al prezidențialelor

Turul doi al alegerilor prezidențiale din Bulgaria va avea loc duminică, 1 noiembrie. Foto: Agerpres

"L-ați sunat pe Putin să-i cereți să oprească războiul?" Cu această întrebare adresată Ilianei Iotova, Andrei Giurov a fixat miza singurei dezbateri dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria, scrie Novinite. Joi seara, la Televiziunea Națională Bulgară, cei doi candidați au dat răspunsuri opuse la aceeași întrebare.

Iotova, susținută de tabăra premierului Rumen Radev, a spus că "pacea poate fi obținută doar prin negocieri" și că "Rusia nu poate fi exclusă din acest proces". Pentru Marea Neagră, unde drone au lovit luna aceasta cinci nave comerciale în zona economică a Bulgariei, ea a propus o reuniune a celor șase state riverane, inclusiv Rusia, pentru un moratoriu asupra ostilităților.

Giurov a replicat scurt: "Un moratoriu exprimat doar ca dorință nu este o strategie de apărare. Tăcerea nu înseamnă apărare." Apoi i-a cerut să numească statul agresor și i-a pus întrebarea despre Putin.

Schimbul de replici arată în ce s-a transformat votul de duminică. De obicei, alegerile prezidențiale din Bulgaria se dau pe teme interne, precum corupția și costul vieții. Așa a început și această campanie. În ultima săptămână însă, guvernul Radev le-a spus alegătorilor că votul este o alegere "între pace și război", a refuzat să acuze Rusia pentru atacurile din Marea Neagră și a sugerat chiar că România și-a atras noi atacuri pentru că a făcut-o.

Niciunul dintre candidați nu a strălucit. Amândoi au părut obosiți. Iotova a atacat aproape toate cele două ore, iar Giurov s-a apărat cu răspunsuri argumentate, dar scurte și lipsite de energie, ca și cum el ar fi fost cel aflat la putere, iar ea, opozanta ambițioasă. Nicio lovitură decisivă, dar poziții neobișnuit de clare.

Iotova a vorbit în registrul istoriei și al diplomației, mai multe arme pentru Ucraina înseamnă mai multe victime, războiul a început în 2013 -2014, nu în 2022, iar Rusia nu poate fi adusă la negocieri prin ultimatumuri.

Giurov a spus că Marea Neagră "a devenit mai nesigură decât Golful Persic", din cauza unei "politici de cedare", și că un agresor se oprește doar "când costul unui atac devine prohibitiv". Despre locul Bulgariei în Europa a fost și mai direct: "Dacă nu ești la masă, ești în meniu."

Iotova a prezentat acordul de securitate semnat de Giurov cu Ucraina drept un angajament de a trimite soldați bulgari ca forțe de pace. Chiar Radev a declarat însă în parlament că documentul nu prevede acțiuni concrete, iar guvernul său nu l-a denunțat. Iar când Giurov a spus că Bulgaria ar trebui să influențeze deciziile UE, nu să le blocheze, Iotova a afirmat că nu își amintește niciun veto bulgar, deși Sofia a blocat din 2020, cu sprijinul lui Radev, negocierile de aderare ale Macedoniei de Nord, subiect despre care cei doi s-au certat câteva minute mai târziu.

Schimbarea de ton a venit imediat după primul tur, când avansul de 20 de puncte al Iotovei din sondaje s-a redus la doar 2,8 puncte în rezultatele reale.

Turul doi al alegerilor prezidențiale din Bulgaria va avea loc duminică, 1 noiembrie.