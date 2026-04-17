„La Casa de Papel” de Napoli: Hoții cu pistoale de jucărie au golit seifurile și au lăsat în urmă doar o gaură în podea. „Erau amabili”

Un jaf organizat după scenariul celebrului serial La Casa de Papel cutremură Italia. Cu măşti ale unor actori celebri şi cu pistoale de jucărie, bandiţii au intrat într-o bancă din Napoli, au luat 25 de ostatici, au golit zeci de casete de valori. Totul s-a desfăşurat în timp ce carabinierii se uitau şi aşteptau intervenţia trupelor speciale, iar ostaticii puneau hârtii cu indicaţii în geam pentru a fi salvaţi. Oamenii au fost eliberaţi de bandiţi la aproximativ o oră de la asalt. Forţele de elită au intervenit după 4 ore. Banca era goală. Nici urmă de tâlhari. A fost găsită o gaură în podea, pe unde se presupune că au evadat.

Acesta este momentul critic al jafului organizat ieri la Banca Agricolă de Credit din Napoli. Era ora 12 şi 45 de minute. Cei 25 de ostatici, clienţi şi angajaţi ai băncii, au fost eliberaţi.

-Am văzut o scenă de jaf în direct. Nu mai văzusem niciodată. Am văzut aşa ceva doar în filme. Şi filmul e una, realitatea e alta.

-Câţi oameni (n.r.: atacatori) erau acolo?

-Erau două sau trei persoane.

Şi purtau măşti cu chipurile unor actori celebri. Martorii au mai povestit anchetatorilor că bandiţii au fost amabili şi că purtau salopete albastre ca ale muncitorilor.

După eliberarea ostaticilor, bandiţii au rămas în bancă, iar carabinierii şi restul forţelor de ordine au rămas pe poziţii. La faţa locului, curioşi, rude şi jurnalişti care încercau să vadă care va fi deznodământul. Toţi aşteptau sosirea forţelor speciale, care să preia operaţiunea.

Au găsit un tunel săpat în subteran spre canalizare, deci sub podeaua băncii, spre canalizare. Nu ştim dacă a fost ruta de evadare a bandiţilor.

După 4 ore, două dube negre cu mascaţi înarmaţi până în dinţi au descins în faţa băncii.

Au ieşit aşa cum au intrat. Bandiţii nu mai erau în clădire. La fel ca-n celebrul serial La Casa de Papel.

În urma hoţilor, poliţiştii au găsit o gaură în podea, două pistoale de jucărie şi zeci casete de valori goale. Tocmai din acest motiv nu se poate cuantifica deocamdată prejudiciul.