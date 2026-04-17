Filmul jafului spectaculos de la banca din Napoli. Hoţii înarmaţi au fugit cu casetele de valori printr-o gaură din podea

Mai mulţi bandiţi înarmaţi au intrat într-o bancă de la Napoli, au luat ostatici 25 de persoane, apoi au fugit cu bunuri estimate la o valoare de milioane de euro. Sursa foto: Hepta

Joi, în jurul prânzului, mai mulţi bandiţi înarmaţi au intrat într-o bancă din Napoli, Italia, şi au luat 25 de ostatici, angajaţi şi clienţi. Apoi au fugit cu bunuri estimate la o valoare de milioane de euro, după ce au jefuit zeci de casete de valoare din bancă. Anchetatorii încearcă să evalueze exact valoarea daunelor şi să dea de urma bandiţilor dispăruţi fără urmă.

În jurul orei 12:30 în Piazza Medaglie d'Oro de la Napoli, un bărbat trece pe lângă ferestrele sucursalei Crédit Agricole și observă mișcări ciudate, agitate, aşa că sună la 112. Apelul acela a fost cel care a dat alarma. În câteva minute, piața se umple de maşini de poliţie. Carabinierii înconjoară banca și verifică, apoi confirmă că este vorba despre un jaf. Înăuntru, sunt ostatici, cel puțin 25 de clienți și angajați. Bandiții sunt înarmați, cu fețele acoperite. Unul dintre ei, văzând mașinile de poliție afară, îndreaptă arma spre directorul băncii, relatează Corriere della Sera.

Jaful ca într-un film

Tensiunile cresc imediat. „Dați-vă la o parte, altfel dacă ăștia trag, riscați să fiți răniți sau chiar mai rău”, a strigat un poliţist către oamenii adunați în zonă, atrași de scena ireală care în câteva minute piața părea un platou de filmare pentru un film polițist. Ostaticii au rămas cu tâlharii înarmați aproximativ o oră. Între 12:30 și 13:30, sunt adunați cu toții și închiși într-o cameră mică. Aud mișcările tâlharilor, văd armele, simt pericolul. Nu există negocieri, nu există semne de predare. Bandiții se mișcă cu hotărâre şi precizie, ştiu ce să facă, unde să meargă. Vizează casetele de valori, spargând zeci dintre ele. Timpul trece încet pentru cei forțați să rămână nemișcați, sub amenințarea armei. Trei persoane se simt deja rău în acele minute. Unii se chinuie să respire, alții tremură. Frica pune stăpânire pe oameni.

Între timp, afară, securitatea se întărește. Zona este izolată, se instalează puncte de control. Se respectă protocolul, aşa că poliţiştii așteaptă întăriri de la Grupul de Intervenție Specială, care sosesc din Livorno cu elicopterul. Există o incertitudine totală: nici măcar nu este clar dacă bandiții sunt încă înăuntru.

Eliberarea ostaticilor

În jurul orei 13:30, vine momentul de cotitură. Pompierii și carabinierii reușesc să spargă unul dintre geamuri şi prin pasajul creat, îi scot pe ostatici. Aceștia ies pe rând printre două rânduri de carabinieri, vizibil afectați. Unii se îmbrățișează, alții rămân tăcuți, încă în stare de șoc. Toți sunt în viață. Șocați, dar nevătămați. Șase persoane primesc îngrijiri medicale pe loc: nimic grav, doar efectele șocului și fricii acumulate în teroarea trăită. Nimeni nu este dus la spital, dar paramedicii 118 rămân mult timp pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor.

Câteva minute mai târziu, sosește procurorul șef al orașului Napoli, Nicola Gratteri, care monitorizează îndeaproape operațiunile și se întâlnește cu anchetatorii. Orele trec, dar întrebările sunt multe: dacă tâlharii mai sunt înăuntru, dacă sunt doar trei sau mai sunt și alți bărbați înarmați pe care nu i-au văzut ostaticii, dacă s-au ascuns în interiorul băncii sau dacă au reușit să scape folosind o rută alternativă.

Jaful de la bancă

Răspunsul a venit abia după-amiaza, în jurul orei 17:00, când forţele speciale au pătruns în bancă. Operațiunea a fost rapidă și precisă, dar nu mai era nimeni înăuntru. Bandiții au fugit de unde intraseră: o gaură în podea, conectată la un tunel subteran. Un pasaj pregătit în prealabil, probabil conectat la sistemul de canalizare sau la alte tuneluri existente. O tehnică care amintește de cele mai sofisticate jafuri, planificată până la cel mai mic detaliu.

Casete de valori sparte

Zeci de casete de valori au fost sparte. Cu toate acestea, prejudiciul rămâne deocamdată necunoscut, pentru că este foarte greu de estimat. Conținutul casetelor de valori este cunoscut doar de clienții care le-au închiriat și este posibil să iasă la iveală abia în zilele următoare, când vor fi centralizate rapoartele.

Plăcuța de înmatriculare acoperită de un carton

În faţa băncii, anchetatorii analizează și o mașină cu plăcuțe de înmatriculare acoperite de carton, probabil folosită de bandă pentru a ajunge în zonă și, probabil, pentru a pleca după jaf. Vehiculul este examinat. Carabinierii adună declarații de la cei 25 de ostatici, intervievându-i unul câte unul pentru a reconstitui fiecare detaliu util: mișcările tâlharilor, cuvintele pe care le-au rostit, orice inflexiuni dialectale, detalii despre îmbrăcămintea sau armele lor. „Erau italieni”, asta e tot ce reiese deocamdată. Anchetatorii vor trebui să găsească răspunsul pentru multe întrebări care până acum sunt fără răspuns.