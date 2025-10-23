La câteva ore după jaful de la Luvru, un alt muzeu a fost prădat de hoți: au furat 2.000 de monede din aur și argint

Monedele furate datează din perioada 1790–1840 și fac parte dintr-o colecție privată a orașului. Foto: musees-langres.fr

La doar câteva ore după jaful care a uimit lumea de la Muzeul Luvru, un alt muzeu francez a fost prădat. Hoții au furat 2.000 de monede de aur și argint în valoare de aproximativ 90.000 de euro. Jaful a avut loc duminică seara, la un muzeu dedicat filosofului francez Denis Diderot, în Langres, în nord-estul Franței, relatează BBC News. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de furturi care au vizat instituțiile culturale din Franța. Un detectiv de artă a avertizat că hoți din toată lumea ar putea fi încurajați de incidentele din Franța și că niciun muzeu nu este complet în siguranță.

Când Maison des Lumières și-a deschis ușile marți, angajații au observat că o vitrină în care se aflau monedele era spartă și au dat alarma, potrivit autorităților franceze. Monedele au fost alese de hoți cu „o mare expertiză”, se arată într-un comunicat transmis presei franceze de autoritățile locale.

Monedele furate datează din perioada 1790–1840 și fac parte dintr-o colecție privată a orașului, fiind descoperite în 2011, în timpul lucrărilor de renovare ale clădirii care găzduiește astăzi muzeul, potrivit presei locale.

Jafuri în serie în muzeele din Franța

Acesta este doar ultimul dintr-o serie de jafuri care au țintit instituții culturale din Franța.

Luna trecută, infractori au pătruns în Muzeul de Istorie Naturală din Paris, de unde au furat șase pepite de aur în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro.

O cetățeană chineză a fost arestată la Barcelona în legătură cu acest jaf, în timp ce încerca să scape de o parte din aurul topit, potrivit procurorilor. Ea a fost inculpată la începutul acestei luni și se află în arest preventiv.

De asemenea, tot în septembrie, mai mulți hoți au furat două vase de porțelan chinezești și o vază, cu o valoare totală estimată la 6,55 milioane de euro, din Muzeul Național de Porțelan din Limoges, în centrul Franței. Obiectele sunt încă dispărute, iar până acum nu a fost făcută nicio arestare.

„Nu pot fi vândute pe piața de artă. Piesele sunt prea ușor de identificat, pentru că sunt foarte bine catalogate”, a declarat un expert în ceramică pentru ziarul Le Parisien la acea vreme.

Jaful care a făcut înconjurul lumii a fost însă furtul spectaculos de bijuterii istorice în valoare de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru din Paris.

O bandă de infractori deghizați în muncitori a folosit unelte electrice și o scară mecanică pentru a pătrunde la Galeria Apollo, aflată la etajul întâi al celui mai vizitat muzeu din lume, la scurt timp după deschiderea acestuia, duminică.

Prada a inclus un colier cu diamante și smaralde oferit de Împăratul Napoleon soției sale, o tiară purtată de Împărăteasa Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, precum și mai multe piese care au aparținut anterior Reginei Marie-Amélie.

Detectivul de artă Arthur Brand a declarat pentru BBC că muzeele din întreaga Europă s-ar putea confrunta în lunile următoare cu un val de jafuri inspirate de cel de la Luvru.

„Dacă cineva poate viza Luvrul și pleca de acolo cu bijuteriile Coroanei franceze, hoții locali s-ar putea gândi: ‘Hai să încercăm la muzeul cel mai apropiat’”, a spus el.

Brand a adăugat că securitatea este o problemă serioasă pentru multe instituții culturale, subliniind că, în comparație cu un magazin de bijuterii bine protejat, un muzeu cu pază neînarmată și măsuri slabe de protecție devine o țintă ușoară pentru hoți.

Balconul pe unde au intrat hoții de la Luvru nu era supravegheat video

Jaful de la Luvru, împreună cu celelalte incidente, a stârnit îngrijorări în Franța cu privire la lipsa de securitate din instituțiile care adăpostesc unele dintre cele mai de preț comori ale țării.

Vorbind public pentru prima dată după jaf, directoarea Luvrului, Laurence des Cars, a declarat miercuri, în fața senatorilor francezi, că sistemul de supraveghere video din jurul muzeului este slab și „îmbătrânit”.

Singura cameră care monitoriza peretele exterior al Luvrului, acolo unde hoții au pătruns, era orientată în direcția opusă balconului de la etajul întâi care ducea spre galeria unde se aflau bijuteriile, a spus ea.

„Am eșuat în protejarea acestor bijuterii”, a spus des Cars, adăugând că nimeni nu este ferit de „criminali brutali — nici măcar Luvrul”.

Un raport preliminar a constatat că una din trei săli ale Luvrului nu avea camere de supraveghere, iar sistemul general de alarmă nu s-a declanșat.

Ministrul de Interne Gérald Darmanin a declarat că protocoalele de securitate au eșuat, exprimându-și regretul că faptul că hoții au putut conduce un camion modificat până la muzeu a oferit Franței „o imagine dezastruoasă”.

În cazul jafului de la Muzeul de Istorie Naturală, presa franceză a relatat că sistemele de alarmă și supraveghere video au fost dezactivate printr-un atac cibernetic, iar hoții știau asta.