„La fel ca în 1941.” Fostul șef al NATO cere ca economia țărilor europene să treacă pe picior de război: „Europa a ratat trei alarme”

2 minute de citit Publicat la 18:03 12 Feb 2026 Modificat la 18:03 12 Feb 2026

Tir de artilerie efectuat de forțele ucrainene asupra pozițiilor ruse. Foto: Getty Images

Țările europene trebuie să își pună economiile pe picior de război pentru a contracara o potențială agresiune rusă, care ar urma să se producă înainte de sfârșitul acestui deceniu, avertizează Anders Fogh Rasmussen, fost prim-ministru danez și fost secretar general al NATO în perioada 2009–2014.

Rasmussen (foto interior) a arătat că slăbiciunea statelor europene are legătură cu echipamentul forțelor armate naționale și cu producția militară slabă a țărilor de pe continent.

„Lista nevoilor este foarte lungă. Trebuie să accelerăm extinderea capacității de producție pentru echipamente militare strategice, pentru care, anterior, ne bazam pe Statele Unite.

Trebuie să punem economia europeană pe picior de război, la modul concret”, a declarat el pentru El Pais, conform Moscow Times.

Fostul secretar general al NATO a explicat că, pentru a realiza acest obiectiv, producătorii auto europeni trebuie să își convertească „excesul de capacitate” civilă în producție militară, „la fel cum au făcut Statele Unite în 1941”.

SUA au trecut la producția de război după atacul japonez de la Pearl Harbor din 7 decembrie 1941, în urma căruia o mare parte din flota militară americană a fost distrusă.

În câteva luni după atac, Statele Unite și-au convertit economia la producție militară, surclasând Japonia la numărul de vase de război și, în special, la portavioane.

Fost șef al NATO: Rusia ar urma să atace Europa înainte de sfârșitul deceniului

Dacă o astfel de decizie va fi luată în prezent, ea va permite Europei să își asigure autoapărarea și să își accelereze autonomia față cel mai proeminent membru NATO, Statele Unite.

„Vechiul continent se află într-o stare de urgență în ceea ce privește securitatea”, a continuat Anders Fogh Rasmussen, adăugând că Rusia ar putea ataca o țară europeană „înainte de sfârșitul acestui deceniu”.

„Nu ne-am trezit la prima alarmă - invazia Crimeei în 2014, nici la a doua - izbucnirea războiului în Ucraina în 2022. A treia a fost realegerea lui Donald Trump”, a punctat politicianul.

El insistă că Europa, dacă va dezvolta arme, o va face „pentru autoapărare, pentru a salva visul european, valorile europene și nu pentru a ataca pe cineva sau a începe războaie”.

Fost șef al NATO: Sunt aproape sigur că nu va exista acord de pace în Ucraina până în iunie

Rasmussen și-a exprimat, de asemenea, îndoiala că Donald Trump va putea obține un tratat de pace în Ucraina până în vară, așa cum a dezvăluit președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Sunt aproape sigur că nu va exista niciun acord până în iunie, pentru că Vladimir Putin nu vrea pace.

Atâta timp cât crede că poate câștiga pe câmpul de luptă, nu va avea niciun stimulent pentru negocieri constructive de pace”, a conchis fostul șef al NATO, potrivit căruia liderul rus încearcă să transforme Ucraina într-un „stat vasal”.

În urma invaziei Rusiei în Ucraina în 2022 și pe fondul cererilor președintelui american Trump către membrii europeni ai NATO, de a-și crește cheltuielile militare, Europa a devenit preocupată de consolidarea industriei sale de apărare.

Concernul german Rheinmetall a demarat, de la începutul războiului, construcția a 16 fabrici, având ca obiectiv să crească producția anuală de proiectile de 155 mm la 1,5 milioane.

O astfel de țintă depășește producția totală din Statele Unite a acestor muniții.

Institutul Internațional pentru Studii Strategice estimează costul total al înlocuirii armelor și trupelor americane din Europa la 1 trilion de dolari.