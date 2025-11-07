"Rusia are capacitatea de a lansa chiar mâine un atac asupra teritoriului NATO". Avertismentul unui general german

2 minute de citit Publicat la 11:25 07 Noi 2025 Modificat la 11:25 07 Noi 2025

Generalul german Alexander Sollfrank avertizează că forțele aeriene ruse rămân "substanțiale", în ciuda războiului din Ucraina. Sursă colaj foto: Getty Images

Rusia are capacitatea de a lansa un atac limitat asupra teritoriului NATO în orice moment, însă o decizie de acțiune în acest sens depinde de postura aliaților occidentali, a avertizat un oficial militar german de rang înalt într-un interviu pentru Reuters, citat vineri de Agerpres.

"Dacă ne uităm la capacitățile şi puterea de luptă actuale ale Rusiei, această țară ar putea lansa un atac la scară mică împotriva teritoriului NATO chiar mâine", a spus generalul-locotenent Alexander Sollfrank, care conduce comandamentul operațiunilor comune ale Germaniei şi supervizează planificarea apărării.

Potrivit lui Sollfrank, ipoteticul atac rus ar fi "rapid și limitat regional", pentru că forțele Moscovei sunt în prezent "prea ancorate" în războiul din Ucraina.

Generalul german a reiterat, totodată, avertismentele mai multor oficiali NATO, conform cărora Rusia ar putea lansa un atac la scară largă asupra Alianţei nord-atlantice în 2029, dacă eforturile sale de înarmare continuă cu aceeași dinamică.

General german: Rușii pierd oameni în Ucraina, dar au destule tancuri pentru un atac limitat și imediat asupra NATO

"Forțele terestre suferă pierderi, dar Rusia îşi propune să își mărească numărul total de soldați la 1,5 milioane (...) și dispune de suficiente tancuri pentru a face posibil un atac limitat chiar mâine", a insistat Alexander Sollfrank.

Alegerea Moscovei de a ataca sau nu NATO va fi determinată de trei factori: puterea militară a Rusiei, istoricul militar şi conducerea sa, consideră generalul.

"Acești trei factori mă conduc la concluzia că un atac rus este posibil. Dacă se va întâmpla sau nu, depinde în mare măsură de propriul nostru comportament", a adăugat el.

Generalul a menționat că tacticile de război hibrid ale Moscovei, inclusiv incursiunile cu drone în mai multe state europene membre NATO, ar trebui considerate elemente interconectate ale unei strategii ce include și războiul împotriva Ucrainei.

General german: În doctrina rusă, războiul hibrid precede recurgerea la război convențional

"Rușii numesc asta război neliniar. În doctrina lor, acesta premerge recurgerea la arme convenționale. Şi amenință că vor folosi arme nucleare, ceea ce este război prin intimidare", a explicat Sollfrank.

Conform acestuia, scopul Rusiei este de a răspândi insecuritatea și frica și de a provoca daune, provocând NATO și evaluând reacțiile alianței.

El a atras atenția că, în ciuda eșecurilor din Ucraina, forțele aeriene ale Moscovei rămân "substanțiale", iar capacitățile nucleare și balistice ruse rămân neafectate.

De asemenea, cu toate că Flota rusă a Mării Negre a suferit pierderi semnificative, alte flote navale nu au fost diminuate, a adăugat generalul german.

Președintele Vladimir Putin neagă că ar avea intenții agresive față de alianța militară nord-atlantică și continuă să susțină că invazia din 2022 în Ucraina a avut loc pentru a apăra Rusia de ambițiile expansioniste ale NATO, amintește agenția de presă internațională.