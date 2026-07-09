La înmormântarea lui Ali Khamenei va participa doar familia. Mojtaba, noul lider suprem, ar putea apărea în public pentru prima oară

Imagine de la funeraliile lui Ali Khamenei. Foto: Getty Images

La înmormântarea fostului ayatollah Ali Khamenei, amânată din cauza noilor atacuri ale SUA, vor participa doar membrii familiei, iar așteptările legate de prima apariție publică a lui Mojtaba Khamenei în calitate de nou lider suprem devin din ce în ce mai mari, potrivit presei iranieie de stat, scrie CNN.

Dacă s-ar întâmpla asta, ar fi prima apariție publică a lui Khamenei de la numirea sa în funcția de nou lider suprem al Iranului, în urma asasinării tatălui său într-un atac israelian de la sfârșitul lunii februarie, coordonat cu Statele Unite, un atac care a declanșat un război.

Cu toate acestea, în ciuda anunțului, rămâne neclar dacă Khamenei va participa la înmormântarea tatălui său, după ce a lipsit complet pe parcursul unei săptămâni de ceremonii. Presa de stat nu a menționat în mod explicit numele participanților, iar frații săi, Mostafa, Masoud și Meysam, au reprezentat familia în cadrul procesiunilor din ultima săptămână.

Amenințările la adresa securității au crescut, de asemenea, de la reluarea ostilităților dintre Washington și Teheran, iar Israelul a declarat săptămâna trecută că liderul suprem este „marcat pentru moarte”.

Se crede că Mojtaba a fost rănit în atacurile din februarie ale Israelului și Statelor Unite, iar noul lider suprem s-a ascuns de la începutul războiului, comunicând cu susținătorii doar prin declarații scrise și fără a apărea niciodată în public sau a-și folosi vocea.

În ultima săptămână, mulțimi numeroase de persoane îndoliate au umplut străzile a cinci orașe din două țări pentru a-și lua rămas bun de la ayatollahul Ali Khamenei în cadrul unei ceremonii funerare grandioase, care a durat o săptămână.

Ultimele bombardamente americane au produs haos, joi, în Iran, în ziua în ar urma să aibă loc înmormântarea fostului ayatollah Ali Khamenei. Ceremonia a fost amânată după ce oamenii care se deplasau spre Mashhad au rămas blocați din cauza loviturilor aeriene.

Un pod feroviar a fost avariat în atacurile din timpul nopții, iar autoritățile au suspendat trenurile care leagă Teheran de Mashhad.