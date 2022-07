Cum arată Lara Croft a armatei ucrainene | Lunetista de 23 de ani a devenit celebră pe internet

Alexandra s-a pregătit în avans pentru 24 februarie. Fata a spus că aștepta această zi.

"Nu a trebuit să iau decizia de a merge la război, nu am avut de ales. Am studiat mult timp și, oricât de cinic ar suna, așteptam asta. Cu cât începem mai devreme, cu cât terminăm mai repede”, a recunoscut tânăra.

Ea a spus că în război nu doar trage în armata rusă, ci are grijă și de birou și oferă îngrijiri medicale.

Alexandra recunoaște că s-a simțit discriminată din cauza genului în rândul militarilor, dar tratează acest lucru cu înțelegere.

”Am avut noroc cu ultima unitate, din prima zi am fost tratată bine acolo. Dar până pe 24 am lucrat cu diferite batalioane în care am întâmpinat discriminări de gen. Nu am o problemă cu asta, pentru că înțeleg motivele unor astfel de manifestări. În Ucraina, într-adevăr, femeile care fac armata sunt excepții, dar ele își fac treaba la fel ca bărbații”, a adăugat Samsonova.

În plus, fata a spus că viața ei se va schimba pentru totdeauna după război.