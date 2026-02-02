Lavrov i-a promis Cubei că o va ajuta financiar după ce SUA au oprit livrările de petrol venezuelean

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Foto: Hepta

Regimul de la Kremlin anunță că va finanța Cuba și o va ajuta să treacă peste problemele economice grele cu care se confruntă după ce SUA au oprit fluxul de petrol venezulean către regimul cubanez. Serghei Lavrov, șeful diplomației lui Putin, a anunțat că Rusia este dispusă să ajute Cuba direct cu bani, în cadrul unei discuții telefonice cu ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez Parilla, informează The Moscow Times.

Discuțiile s-au concentrat pe „chestiuni prioritare ale cooperării bilaterale și ale agendei internaționale”. Lavrov a precizat că Rusia insistă că acțiunile SUA împotriva Cubei, inclusiv blocarea aprovizionării cu petrol a insulei, sunt „inacceptabile”, amenințând să provoace „o deteriorare gravă a situației economice și umanitare din țară”.

„A fost exprimat un angajament ferm de a continua să ofere Cubei sprijinul politic și material necesar”, a transmis diplomația lui Putin într-un comunicat. În 2014, dictatorul Vladimir Putin a șters datoria Cubei de peste 32 de miliarde de dolari. Cheltuielile bugetare totale ale Rusiei în acel an au fost de aproximativ 414,5 miliarde de dolari.

În total, datoria Cubei, acumulată în perioada sovietică, se ridica la aproximativ 35,2 miliarde de dolari la acea vreme. Putin a șters 90% din datoria Cubei, care includea obligații aferente împrumuturilor guvernamentale și comerciale, precum și solduri blocate în conturi de depozit și clearing în diverse valute.

Kremlinul continuă să considere Cuba, un aliat sovietic încă din anii 1960, unul dintre partenerii cheie ai Rusiei în emisfera vestică și, pe lângă ștergerea datoriilor, oferă asistență financiară și tehnică. În luna mai a anului trecut, în urma vizitei lui Miguel Diaz-Canel la Moscova pentru a participa la parada de Ziua Victoriei, Cernîșenko, vicepremier în guvernul lui Putin, a anunțat că Rusia este pregătită să investească un miliard de dolari în economia cubaneză pe parcursul a cinci ani, numind-o un „aliat” de încredere.

În 2024, a fost adoptat un plan de cooperare ruso-cubanez, care includea 12 proiecte în șase domenii, printre care restaurarea industriei zahărului din Cuba, înființarea de servicii de taxi cu mașini Moskvici, construcția unui hotel într-o stațiune cubaneză și multe altele. În 2015, Rusia a acordat Cubei un împrumut de 1,2 miliarde de euro pentru construirea a două centrale electrice. În 2023, Putin a permis Cubei să amâne rambursarea acestui împrumut.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret executiv care îl autoriza să impună tarife țărilor care furnizează petrol Cubei. Cercul apropiat al lui Trump consideră că economia Cubei este „în pragul colapsului” după ce regimul cubanez a pierdut un „susținător vital” în persoana fostului dictator Nicolas Maduro, capturat de SUA.