1 minut de citit Publicat la 20:23 03 Noi 2026 Modificat la 20:40 03 Noi 2026

Letonia anunţă că o dronă care a pătruns în spaţiul său aerian a fost rusească, iar cealaltă, ucraineană. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Armata letonă a declarat marţi că una dintre cele două drone care au încălcat spaţiul aerian al ţării în ultimele zile a fost de provenienţă rusească, în timp ce cealaltă a fost de origine ucraineană, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Forţele armate au avertizat duminică şi din nou luni cu privire la existenţa unor ameninţări în spaţiul aerian al Letoniei, în apropierea graniţelor cu Belarus şi Rusia, cerându-le locuitorilor din zonă să se adăpostească. În al doilea caz, ele au precizat că NATO a activat avioane de vânătoare folosite în misiuni de poliţie aeriană.

Drone militare, majoritatea de origine ucraineană, s-au rătăcit în spaţiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei, creând preocupări că războiul din Ucraina se poate extinde în statele NATO care au frontieră cu Rusia şi cu aliatul său Belarus.

Armata letonă consideră că drona detectată duminică a fost un model rusesc de tip "Geran", deşi nu este clar dacă aceasta era înarmată sau nu, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, adăugând că drona a zburat ulterior înapoi peste graniţa cu Rusia.

Drona detectată luni a fost cel mai probabil de origine ucraineană şi s-a prăbuşit pe teritoriul Letoniei, însă nu a fost încă găsită, a precizat armata.

În contextul în care Ucraina atacă porturile petroliere ale Rusiei de la Marea Baltică, unele dintre dronele sale şi-au ratat ţintele şi au provocat alerte de securitate în ţările vecine. În cazul Letoniei, o astfel de situaţie a dus la o cădere a guvernului în acest an.

Moscova a acuzat Kievul că a folosit spaţiul aerian al NATO pentru a acoperi aceste atacuri, în timp ce Kievul susţine că dronele sale au fost deviate de la curs de bruierea semnalului de către Rusia. Ţările NATO în general acuză Rusia pentru incidente, pentru că a declanşat războiul invadând statul vecin în urmă cu aproape cinci ani.