O mașină fără șofer a ieșit cu spatele din parcare și a traversat o șosea cu patru benzi circulate. Unde s-a sfârșit traseul ei prin Riga

Conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, la circa 10 minute după ce mașina a fost parcată și cei doi ocupanți au părăsit zona, vehiculul a început să se miște cu spatele.

Deplasarea este lentă, astfel încât ceilalți participanți la trafic reușesc să o evite.

Mașina continuă se să deplaseze și trece peste patru benzi ale drumului cu sens unic.

Drumul ei o duce chiar în fața unei rampe de acces către râul Daugava.

A lipsit puțin ca mașina să se oprească în gardul care mărginește calea pietonală de lângă râu.

Însă mașina apucă tocmai pe rampa către râu și ajunge în apă.

Vehiculul nu se scufundă imediat.

Cu flotabilitatea dată de aerul din habitaclu, mașina continuă să fie vizibilă, doar pe jumătate scufundată. Curentul o deplasează față de poziția in care a pătruns în apă.

Incidentul a avut loc în data de 14 aprilie.

Poliția crede că incidentul a fost provocat de faptul că șoferul nu a tras frâna de mână după ce a parcat.

Vehiculul a fost recuperat a doua zi din apele râului iar strania întâmplare nu s-a soldat cu victime.

