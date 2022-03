Liderul cecenilor, replică pentru Elon Musk: ”Va trebui să îți antrenezi mușchii pentru a deveni din efeminata Elona, brutalul Elon” | Ce a răspuns Musk

”Elon Musk, îți dau un sfat: Nu-ți măsura puterea cu cea a lui Putin. Sunteți în ligi complet diferite. Și nu este nici măcar vorba despre arte marțiale sau judo. Tu cum vezi problema? Ești tu, om de afaceri și utilizator al Twitter, în colțul roșu al ringului de box și Putin, politician mondial și strateg, care inspiră admirație în Occident și în SUA, în colțul albastru? Vladimir Vladimirovici va arăta ca un om nesportiv când când te va bate măr pe tine, un oponent mult mai slab.

Așadar, va trebui să își antrenezi mușchii pentru a deveni din gentila (efeminata) Elona brutalul Elon care ar trebui să fii. Îți propun să te antrenezi într-unul din multele centre din Cecenia:

Universitatea Forțelor Speciale Rusești: Aici vei face un antrenament cu arme de foc alături de campionii mondiali ai forțelor speciale, care au învins SUA în 2015 ca și cum nu ar fi fost nimic.

Akhmat Fight Club: Aici vei învăța cum să încasezi un pumn, o calitate de care ai nevoie într-o luptă. Sub îndrumarea lui Abuzayed Vismuradov, vei învăța să te ridici rapid nu doar fizic, dar și psihic, dându-ți nervi de oțel.

Grozny, televiziunea și radioul de stat cecen: Aici vei face practică între pereții Grozny-ului, unde ți se va vorbi despre metodele americane de ”PR negru” și te învață cum să monitorizezi și să actualizezi conturile sociale.

Te vei întoarce din Republica Cecenă o cu totul altă persoană, Elona, adică Elon”, a scris liderul cecenilor într-o postare pe Telegram.

Elon Musk i-a dat deja și replica, spunând că atâta antrenament i-ar oferi un avantaj mult prea mare.

”Mulțumesc pentru ofertă, dar un antrenament atât de complex mi-ar oferi un avantaj mult prea mare.

Dacă îi este frică să se lupte (n.r. lui Vladimir Putin), voi accepta să îmi folosesc doar mâna stângă și nici măcar nu sunt stângaci”, a răspuns Elon Musk pe Twitter.

La final, șeful Tesla s-a semnat cu ”Elona”. Ba mai mult decât atât, acesta și-a schimbat și numele de utilizator în ”Elona Musk”.

