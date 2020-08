Liderii europeni cer reluarea alegerilor prezidenţiale din Belarus: "Scrutinul a fost câștigat de Svetlana Tihanovskaia"

Vă amintim că rezultatul alegerilor în Belarus este contestat pe plan internațional. Liderii grupurilor politice din Parlamentului European condamnă violențele aplicate de forțele de ordine fidele regimului Lukașenko împotriva protestatarilor pașnici.

Declaraţia comună este semnată de liderul PPE Manfred Weber, liderul S&D Iratxe García Pérez, liderul Înnoim Europa Dacian Cioloş, Ska Keller şi Philippe Lamberts co-preşedinţi ai Verzilor şi Ryszard Legutko şi Raffaele Fitto, co-preşedinţi ai Conservatorilor.

”Cerem alegeri noi și libere în Belarus”, este intitulată declarația comună semnată de liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European.

”Aplaudăm poporul din Belarus pentru curajul și hotărârea lor și le sprijinim cu fermitate dorința pentru schimbare democratică și libertate. Alegerile prezidențiale din 9 august nu au fost nici libere, nici corecte și informații credibile arată că scrutinul a fost câștigat de Svetlana Tihanovskaia. Drept urmare, nu recunoaștem realegerea în funcția de președinte a lui Alexandr Lukașenko, pe care îl considerăm o persona non grata în Uniunea Europeană. Ne alăturăm poporului din Belarus în solicitarea sa pentru alegeri noi și libere, sub supravegherea observatorilor independenți”, se arată în scrisoarea deschisă.

”Condamnăm cu fermitate arestările, violenţele şi torturile groaznice împotriva protestatarilor paşnici şi solicităm o anchetă completă a acestor acţiuni care nu pot rămâne nepedepsite. În această chestiune, îi reamintim lui Alexander Lukashenko de responsabilitatea pe are o are. Condamnăm germ şi suprimarea internetului şi a media, blocadele stradale, intimidarea jurnaliştilor pentru a opri fluxul de informaţie despre situaţia din ţară. Cerem eliberarea imediată a celor care au fost reţinuţi în mod arbitrar şi a deţinuţilor politici care au fost reţinuţi înainte şi după campania electorală”, conform sursei citate.

Liderii cer Rusiei să nu intervină în noile alegeri.

După ce Lukașenko (președinte de 26 de ani al Belarusului) a câștigat, din nou, alegerile cu peste 80% din voturi, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta și pentru a acuza fraudarea alegerilor.

Belarus Freedom march is the largest gathering in Belarus history! pic.twitter.com/2SwS59qfLS