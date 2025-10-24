Liderii UE susțin ideea unei vârste minime pentru accesul pe rețelele sociale, dar nu vor o regulă impusă de la Bruxelles

Până la sfârșitul anului, un grup de experți urmează să prezinte Comisiei Europene recomandări privind direcțiile de urmat. sursa foto: Getty

Liderii Uniunii Europene au convenit, la summitul de joi de la Bruxelles, că tinerii ar trebui să aibă o vârstă minimă pentru a accesa rețelele sociale, însă au subliniat că nu intenționează să cedeze competențele naționale în această privință, transmite dpa, citată de Agerpres.

„Consiliul European subliniază importanţa protecţiei minorilor, inclusiv printr-o vârstă de majorat digital pentru accesarea media sociale, cu respectarea competenţelor naţionale”, se arată în comunicatul adoptat la finalul reuniunii.

Discuțiile vin după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a relansat dezbaterea privind stabilirea unei vârste minime unice în UE pentru accesul la platformele sociale online.

Ea a comparat conceptul de „majorat digital” cu restricțiile existente pentru consumul de tutun și alcool și a dat exemplul Australiei, unde Parlamentul de la Canberra a adoptat, în noiembrie 2024, o lege care stabilește vârsta de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale, reglementare ce urmează să intre în vigoare în decembrie anul acesta.

Până la sfârșitul anului, un grup de experți urmează să prezinte Comisiei Europene recomandări privind direcțiile de urmat.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că instituția consideră că trebuie și poate fi făcut mai mult pentru protecția copiilor pe internet.

Executivul european lucrează deja la baze tehnice pentru stabilirea limitelor de vârstă, dezvoltând o aplicație de verificare menită să îi protejeze pe minori în mediul online. Obiectivul este de a crea sisteme fiabile de verificare a vârstei pentru conținutul nerecomandat minorilor.