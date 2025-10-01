Liderii UE vor discuta la summit-ul de la Copenhaga despre cum să folosească banii Rusiei ca să finanţeze apărarea Ucrainei

Liderii UE vor discuta la summit-ul de la Copenhaga despre cum să folosească banii Rusiei ca să finanţeze apărarea Ucrainei. Foto: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Ursula von der Leyen a inițiat un mecanism de susţinere a Kievului prin împrumuturi bazate pe activele rusești înghețate în UE, urmând ca, la încheierea conflictului, Ucraina să ramburseze banii doar după ce Rusia îi va plăti despăgubiri de război, conform Politico. Şefa Comisiei Europene urmează să prezinte liderilor europeni această propunere la summit-ul de miercuri, de la Copenhaga.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că un împrumut cu dobândă zero pentru reparații ar trebui folosit parțial „pentru a consolida propria noastră industrie de apărare”.

În ultimele săptămâni, s-a înregistrat o schimbare dramatică a impulsului politic către trimiterea activelor blocate ale Rusiei în Europa către Ucraina - după ani de argumente conform cărora banii înghețați ar trebui să rămână neatinși, doar dobânda fiind exploatată pentru a ajuta Kievul.

Ucraina şi Slovacia resping planul

Miercuri, la Copenhaga, discuțiile se vor concentra pe modul de cheltuire a banilor rusești sancționați și de a împiedica țările prietenoase cu Kremlinul, și anume Ungaria și Slovacia, să respingă planul.

Ideea cancelarului german Friedrich Merz de a presa Ucraina să folosească împrumutul pentru a achiziționa arme fabricate în UE - în loc să reconstruiască infrastructura devastată a țării - a atras sprijin din întreaga Uniune, potrivit a patru oficiali și diplomați.

Logica armelor în detrimentul reconstrucției a fost clară. „Dacă Ucraina pierde războiul, nu va mai fi nimic de reconstruit”, a declarat un diplomat UE care, la fel ca alții citați în acest articol, a primit anonimatul pentru a vorbi liber.

Deși Franța rămâne precaută în ceea ce privește aspectele juridice ale împrumutului acordat Ucrainei, aceasta susține eforturile lui Merz de a direcționa finanțarea către echipamente militare fabricate în UE, potrivit unui oficial din biroul președintelui francez Emmanuel Macron.