Liderul de la Tiraspol, care a fost decorat de Putin la Moscova, va avea interdicţie să părăsească Republica Moldova timp de cinci ani

1 minut de citit Publicat la 14:32 05 Noi 2026 Modificat la 14:32 05 Noi 2026

Vadim Krasnoselski, interdicţie să părăsească Republica Moldova timp de cinci ani. FOTO: Hepta

Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, va avea interdicţie de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani, după revenirea sa de la Moscova, unde în urmă cu o zi a fost decorat de preşedintele rus Vladimir Putin, a anunţat joi Biroul politici de reintegrare de pe lângă guvernul de la Chişinău, care a calificat acţiunile Rusiei drept o provocare menită să împiedice integrarea europeană a Republicii Moldova, relatează Deschide.md, preluat de Agerpres.

"Este o provocare a Rusiei pentru a împiedica integrarea europeană a Republicii Moldova. Condamnăm acţiunile Rusiei şi vom analiza măsurile de răspuns posibile fără a escalada situaţia, ţinând cont că intenţia Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova este una continuă", se arată în comentariul instituţiei.

Biroul politici de reintegrare precizează că, la întoarcerea lui Krasnoselski, autorităţile vor aplica măsuri restrictive, inclusiv interdicţia de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru următorii cinci ani.

Totodată, instituţia explică faptul că deplasarea liderului separatist în Federaţia Rusă a avut loc în contextul unor discuţii facilitate de OSCE privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene în perioada iernii.

Potrivit Biroului, implicarea OSCE rămâne esenţială atât pentru soluţionarea problemelor legate de livrările de gaze către locuitorii din stânga Nistrului, cât şi pentru prevenirea escaladării tensiunilor şi consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.

Vadim Krasnoselski, decorat de Putin

Vadim Krasnoselski a fost decorat miercuri, la Moscova, cu "Ordinul de Onoare", distincţie oferită de preşedintele rus Vladimir Putin. În cadrul ceremoniei, liderul separatist a fost prezentat drept "preşedintele Republicii Moldoveneşti Nistrene", deşi Federaţia Rusă nu recunoaşte oficial independenţa regiunii transnistrene.

Putin a elogiat conducerea administraţiei separatiste, susţinând că regiunea continuă să se dezvolte în pofida unor presupuse presiuni externe şi că locuitorii acesteia îşi apără drepturile, interesele şi limba rusă.

Vizita are loc cu puţin timp înainte de expirarea mandatului lui Krasnoselski. Administraţia separatistă de la Tiraspol intenţionează să organizeze aşa-numite alegeri prezidenţiale în Transnistria în luna decembrie, iar candidatul promovat de forţele separatiste este Vitali Neagu, pretinsul vicepremier al regiunii, notează Deschide.md.