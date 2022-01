Unde sunt localizate trupele NATO în Europa

Iată o prezentare generală a locurilor în care sunt desfășurate forțele NATO.

POLONIA

În Estonia, Lituania, Letonia și Polonia, NATO are aproximativ 4.000 de militari în batalioane multinaționale, susținute de tancuri, apărare antiaeriană și unități de informații și supraveghere. Descrisă de NATO ca fiind pregătită pentru luptă, prezența forței ușoare este concepută pentru a reacționa în cazul unei incursiuni rusești.

NATO are, de asemenea, o misiune de poliție aeriană în aceste țări supravegheată de la baza aeriană Ramstein din Germania.

NATO are, de asemenea, patru forțe navale permanente multinaționale care patrulează în apele aliaților și apele internaționale, inclusiv Marea Baltică.

ROMANIA, BULGARIA

NATO are o forță terestră multinațională de până la 4.000 de militari în România. Franța s-a oferit să trimită mai multe trupe. De asemenea, Statele Unite au soldați staționați în baze separate din România și Bulgaria.

De asemenea, aliații trimit regulat detașamente de luptători pentru a sprijini poliția aeriană națională în Bulgaria și România.

FRANŢA

Din 2022, Franța conduce o forță de vârf de componente aeriene, terestre și maritime împreună cu Germania, cunoscută sub numele de Very High Readiness Joint Task Force. Cu cel puțin 5.000 de soldați, forța poate fi operațională în 72 de ore. Spania, Portugalia și Polonia vor furniza, de asemenea, trupe în acest an.

TRUPELE SUA ÎN EUROPA

Aproximativ 74.000 de militari americani sunt staționați astăzi în Europa, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului din SUA, dar nu toți sunt trupe în serviciu activ.

Germania găzduiește aproximativ 36.000 de soldați americani, Italia aproximativ 12.000, Marea Britanie aproximativ 9.000, Spania aproximativ 3.000 și Turcia 1.600. Statele Unite rotesc, de asemenea, aproximativ 4.500 de soldați prin Polonia, dar aceștia nu sunt staționați permanent. Multe dintre aceste forțe pot fi desfășurate în numele NATO.

BALCANI

Aproximativ 3.500 de trupe aliate și partenere operează în Kosovo ca parte a forței de menținere a păcii KFOR a NATO.

Aliații oferă, de asemenea, sprijin pentru poliția aeriană aliaților mai mici din Balcani. Spațiul aerian al Sloveniei este protejat de Ungaria și Italia, în timp ce Albania și Muntenegru sunt acoperite de Grecia și Italia. Cerul din Macedonia de Nord este supravegheat de Italia.

MEDITERANA

NATO are o misiune navală, Sea Guardian, care patrulează în Marea Mediterană și oferă o conștientizare a situației maritime aliațilo și sprijină operațiunile de combatere a terorismului pe mare. Ar putea, de asemenea, să susțină libertatea de navigație dacă este solicitat de aliați.