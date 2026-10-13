Locuitorii unei insule au luat cu asalt centrele de date: „De trei luni nu mai curge nicio picătură de apă la robinetele noastre”

Locuitorii satului său, Bakau Serip, depindeau acum de cisterne care distribuiau apă „murdară, tulbure și urât mirositoare”. Sursă foto: Getty Images

Locuitorii unei insule din Indonezia au luat cu asalt un complex de centre de date, nemulțumiți că au rămas fără apă la robinete de trei luni, în timp ce companiile tech au nevoie de cantități mari de apă pentru răcirea serverelor. Protestele au loc în contextul secetei și al presiunii tot mai mari asupra rezervelor de apă, în condițiile în care insula Batam atrage investiții de miliarde de dolari în infrastructura pentru inteligență artificială, potrivit BBC.

„De trei luni nu a mai curs nici măcar o picătură de apă la robinetele noastre... Alimentarea cu apă a fost fiabilă până când au apărut centrele de date”, a declarat pentru BBC Dewi Susanti, o localnică.

Locuitorii satului său, Bakau Serip, depindeau acum de cisterne care distribuiau apă „murdară, tulbure și urât mirositoare”, a spus ea.

Companiile ar fi trebuit să construiască propriile instalații pentru centrele de date

Compania de furnizare a apei din Batam a declarat pentru BBC că lucrează la îmbunătățirea alimentării, dar nu a comentat dacă întreruperea avea legătură cu cererea de apă din partea centrelor de date.

În schimb, BP Batam, agenția care supraveghează comerțul și industria, a pus situația pe seama unei perioade prelungite de secetă și a negat acuzațiile localnicilor potrivit cărora apa destinată locuințelor ar fi redirecționată către centrele de date.

Nu este primul protest de acest fel din Batam, unde rezervele tot mai mici din lacurile de acumulare sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari, în timp ce insula încearcă să se transforme într-un centru digital.

În urma protestelor din august și septembrie, autoritățile le-au transmis companiilor care deschid centre de date în Batam că trebuie să își construiască propriile instalații de desalinizare, în loc să se bazeze pe lacurile de acumulare pentru aprovizionarea cu apă dulce.

Însă localnicii spun că sunt tot mai îngrijorați de faptul că trebuie să concureze acum cu serverele pentru accesul la apă.

„Datele fiabile privind consumul de apă al centrelor de date din Indonezia sunt în continuare puține, în parte pentru că firmele tratează aceste informații ca fiind proprietare”, spune Agus Hasan, profesor la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie.

„Ar trebui să construim centre de date în mod rațional, transparent și responsabil și să insistăm să vedem cifrele... [În caz contrar], cei ținuți în necunoștință de cauză în timp ce robinetele lor rămân fără apă vor reacționa, și pe bună dreptate”, adaugă el.

Locuitorii din Batam au luat cu asalt centrele de date

Locuitori furioși din Batam protestează din cauza lipsei apei. O reacție de respingere față de centrele de date ia amploare în întreaga lume, din SUA până în Marea Britanie și în unele părți ale Asiei, pe măsură ce companiile de tehnologie investesc miliarde în infrastructura pentru inteligență artificială.

Oamenii sunt îngrijorați de felul în care clădirile uriașe, fără ferestre, le-ar putea schimba cartierele, de zumzetul constant al echipamentelor, de luminile de securitate care ar putea rămâne aprinse toată noaptea și de presiunea exercitată astfel asupra resurselor de apă și energie.

În timp ce electricitatea alimentează centrele, apa împiedică supraîncălzirea serverelor. Inginerii folosesc sisteme complexe de răcire, care consumă multă apă.

Cercetările din SUA sugerează că un centru de date obișnuit consumă aproximativ 300.000 de galoane de apă pe zi, adică aproximativ cât 1.000 de gospodării americane. Potrivit băncii centrale a Malaeziei, o instalație mai mare, cu o capacitate de 50 MW, ar putea consuma zilnic tot atâta apă cât 2.200 de gospodării și ar putea utiliza suficientă electricitate pentru a alimenta 22.000 de locuințe.

Nu este clar câtă apă sau electricitate consumă centrele de date din Batam. Însă insula se confruntă în mod regulat cu penurii de apă, iar situația este mai gravă în acest an, posibil din cauza unui fenomen El Niño de o amploare istorică.

În lipsa surselor naturale de apă dulce, cei 1,3 milioane de locuitori ai insulei Batam depind de apa de ploaie colectată în șase lacuri de acumulare artificiale. Simulările realizate de Akar Bhumi Indonesia, o organizație locală de mediu non-profit, sugerează că lacul de acumulare Nongsa, care furnizează apă satului Bakau Serip, unde locuiește Dewi, ar putea seca în următoarea lună dacă nu va ploua.

„Lipsa apei ne afectează mijloacele de trai... Banii care ar trebui folosiți pentru a cumpăra orez sunt cheltuiți acum pe bidoane cu apă”, spune Dewi. „Soțul meu trebuie să stea treaz toată noaptea ca să obțină apă, iar apoi să meargă direct la serviciu în dimineața următoare.”

Autoritățile din Batam au aprobat 10 centre de date, dintre care șase vor fi amplasate în Nongsa Digital Park. Două sunt deja operaționale, iar un al treilea este în construcție. Cel puțin alte șase proiecte sunt în prezent în curs de evaluare în vederea aprobării, a declarat BP Batam pentru BBC.