Lovitură pentru Elon Musk după alegerile din SUA. Acțiunile Tesla și SpaceX s-au prăbușit după victoria democraților

SpaceX și Tesla analizează posibilitatea unei fuziuni, care ar putea fi complicată de un Congres controlat de democrați. Foto: Getty Images

Elon Musk a cheltuit aproape 500 de milioane de dolari pentru a susține candidații republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. După ce democrații au revendicat victorii categorice, obținând controlul ambelor camere ale Congresului și câștigând alte curse electorale importante la nivelul statelor, acțiunile SpaceX și Tesla, ambele conduse de Musk, au scăzut puternic în tranzacțiile premergătoare deschiderii piețelor, miercuri, potrivit NYT.

Acțiunile Tesla au scăzut cu peste 6% înainte de deschiderea piețelor, în timp ce cele ale SpaceX au pierdut 5,6%, coborând sub pragul de 135 de dolari, prețul la care compania a vândut acțiunile în cadrul ofertei publice inițiale de amploare din iunie. Scăderile au ieșit în evidență în rândul acțiunilor din sectorul tehnologic, în condițiile în care Nvidia, Meta, Google și piața bursieră în ansamblu au înregistrat creșteri înainte de începerea oficială a tranzacțiilor.

SpaceX și Tesla analizează posibilitatea unei fuziuni, care ar putea fi complicată de un Congres controlat de democrați, dintre care unii și-au exprimat deja intenția de a-l investiga pe cel mai bogat om din lume și companiile sale. În ultimii ani, Musk i-a antagonizat pe democrați, cheltuind sume considerabile pentru alegerea președintelui Trump, implicându-se profund în activitatea guvernului federal și aliniind interesele companiilor sale la cele ale actualei administrații prezidențiale.

„Va fi nevoie să planteze păduri noi pentru toate citațiile pe care le vom tipări”, a scris marți seară pe X senatorul Edward J. Markey, democrat din Massachusetts, referindu-se la posibile audieri ale directorilor din industria tehnologică.

Donații uriașe făcute de Musk în timpul campaniei

Musk a cheltuit cel puțin 474 de milioane de dolari pentru alegerile de la jumătatea mandatului, cea mai mare sumă oferită de un donator într-un ciclu electoral din SUA, cu excepția candidaților care și-au finanțat propriile campanii. Aproximativ 224 de milioane de dolari au fost cheltuiți pentru cursele electorale din Texas, în special pentru susținerea campaniei lui Ken Paxton pentru un loc în Senat, în care acesta a fost învins de James Talarico.

Atât SpaceX, cât și Tesla au sediul central în Texas. În timpul pandemiei de Covid-19, Musk s-a mutat acolo, după ce a declarat că statul California devenise prea liberal pentru gusturile sale.

Ambele companii dezvoltă infrastructuri de amploare în Texas, inclusiv printr-un proiect comun de construire a unei fabrici de semiconductori în valoare de peste 100 de miliarde de dolari în acest stat, deși aceste inițiative ar putea fi supuse acum unui control mai strict. În urma alegerilor, Texasul urmează să aibă un guvernator democrat, după alegerea Ginei Hinojosa, precum și un procuror general și un locotenent-guvernator democrați.

Impactul economic pentru Musk

Cheltuielile lui Musk pentru alegerile de la jumătatea mandatului, deși considerabile, vor avea un impact redus asupra averii sale totale. Potrivit Bloomberg, marți, averea sa se ridica la 898 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că donațiile sale politice reprezentau o fracțiune infimă din averea netă.

Musk, care a evitat să posteze pe X în cea mai mare parte a serii de marți, în timp ce erau numărate voturile, a revenit pe platforma sa de socializare în primele ore ale zilei de miercuri, pentru a glumi pe seama înfrângerilor sale politice și a perspectivelor companiilor sale.

„Centrele de date din spațiu par destul de atractive în acest moment”, a scris el, referindu-se la obiectivul SpaceX de a plasa pe orbită clustere de calcul pentru inteligența artificială.